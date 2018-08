Animate a hacer tus propios puff junto a Sillones Sushi

Ecológicos, coloridos y hechos con tus propias manos, así son los puff que te invita a hacer “Sillones Sushi” en sus talleres de autoconstrucción. Se trata de cursos de tres horas, donde no sólo aprenderás los conocimientos para hacer una butaca cómoda, decorativa y que te dure por mucho tiempo, sino que recibirás los materiales y herramientas necesarias para el armado.

Matías Vinograd, diseñador industrial y creador de la marca, contó qué lo motivó para comenzar con los talleres. “Veo que hay un cambio de paradigma cultural, donde la gente intenta hacer cosas por sí mismas e involucrarse en los procesos productivos de las cosas que lleva a su casa. Todas las personas quieren algo distinto, pero no se puede desarrollar un sillón para cada persona. Entonces empecé a ver cómo combinar esto”.





“Sillones Sushi” no sólo se dedica a la creación de puff ecológicos, reciclando materia prima, sino que diseña todo tipo de sillones, adaptados a los gustos y preferencias de los clientes. Los diseños únicos e innovadores no sólo se destacan en Salta, sino que ya recorrieron diversas ferias de diseño en el país.





Aparte de la fábrica, Matías comenzó éste año a dictar talleres de autoconstrucción. “Esto me permitió hacer algo que me gusta mucho que es enseñar en mi propio taller, estar en contacto con los clientes, conocerlos. La estructura de trabajo que tengo me permite responder personalmente a todos los participantes. En tres horas pueden tranquilamente hacer el puff. Por ahora son dos talleres, en uno usamos un carretel de cables cilíndrico reciclado, que se transforma en un puff con patitas y después se lo llevan a su casa. Tengo un abanico de telas y para la decoración”, contó el diseñador.





El próximo taller se desarrollará el sábado 1 de septiembre, de 10 a 13 horas en San Lorenzo, donde se aprenderá a construir un sillón baúl, reciclando un neumático viejo. El valor del curso es de $2500, y materiales están incluidos. Los interesados pueden reservar su lugar comunicándose al 3875336052, o a través de las redes sociales @sillonessushi, en Facebook o Instagram.