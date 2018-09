Ultiman los detalles para la búsqueda final del ARA San Juan

Entre el 6 y el 10 de setiembre próximos, arribará al puerto de Comodoro Rivadavia el buque "Seabed Constructor". La embarcación de bandera noruega pertenece a la empresa "Ocean Infinity", ganadora de la compulsa final contra el venezolano Hugo Marino, quien había asegurado encontrar al submarino en 100 días, pero que no contaba con la estructura empresarial y financiera para solventar la tarea.

De esta manera se inicia una etapa fundamental para el cierre de una penosa tragedia iniciada aquel 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino San Juan, luego de reportar que había sufrido severos desperfectos en su sistema de baterías que proveían la energía a su planta propulsora, continuaba rumbo hacia su apostadero habitual, la base naval Mar del Plata.

A partir de allí, las familias de los 44 tripulantes de la nave comenzaron un largo peregrinar signado por una sucesión de partes de información no siempre veraces, datos contradictorios y hasta una inusual interna entre algunos altos mandos navales que tuvo su máxima expresión, cuando el ex jefe de la Armada Argentina, el Almirante Marcelo Srur, sostuviera que sus subalternos le habían ocultado información sobre el estado de mantenimiento del San Juan. "Si yo hubiera sabido que estaba en ese estado, no lo hubiera dejado zarpar", sostuvo Srur ante la jueza federal de Caleta Olivia.

En concreto, en este momento siguen su curso no solo el meticuloso expediente judicial llevado adelante por la Dra. Marta Yañez sino además la investigación de una junta de accidentes "ad hoc" creada en el Ministerio de Defensa y la labor de la Comisión Bicameral de investigación que intenta determinar la responsabilidad política del siniestro.

La búsqueda final

El "Seabed Constructor" se hará a la mar pocas horas después de su llegada a Comodoro Rivadavia. Estará en puerto solo el tiempo necesario para reabastecerse y subir a bordo a siete argentinos que harán las veces de veedores durante todas las operaciones que realicen los especialistas provistos por "Ocean Infinity"

Desde la Armada indican, "subirán a bordo tres oficiales de la fuerza, con conocimientos técnicos necesarios para llevar el contralor de la operación, también lo harán 4 familiares de los marinos desaparecidos, estos si bien embarcarán como pasajeros, lo harán en cumplimiento de un deseo del grueso de las familias de tener gente de su confianza que, a pesar de no ser especialistas en la materia puedan llevar a quienes esperan en tierra un parte diario de las actividades que se realizan".

La Empresa Ocean Infinity dio la aprobación a los 4 familiares propuestos por los deudos de los tripulantes del ARA San Juan, luego de someterse a los exámenes de rigor a efectos de poder ser admitidos a bordo, Silvina Krawczyk (hermana de Eliana Krawczyk), Luis Tagliapietra (padre de Alejandro Tagliapietra), José Luis Castillo (hermano de Enrique Castillo) y Fernando Arjona (hermano de Alberto Arjona) serán de la partida.

Cabe destacar que, las querellas que encabezan la Doctora Valeria Carreras ( del Estudio de Fernando Burlando) y la que lleva adelante su colega Lorena Arias , se habían inclinado por poner veedores especialistas que pudieran monitorear las tareas con un criterio profesional y libre de la carga emotiva que supone estar buscando la nave donde yace un ser querido. En este sentido y luego de algunas fricciones internas entre las propias querellas, primó el criterio de conceder a las familias la voluntad manifestada por escrito ante las autoridades navales.

Desde Ocean Infinity, aseguran que en unos 20 días deberían tener ubicado al San Juan, haciendo una salvedad, "las condiciones climáticas en la zona pueden complicar la tarea". El pliego de contratación, le otorga a la firma un plazo de hasta 60 días. Tal como se ha informado reiteradamente la condición de la búsqueda es "no cure no pay", es decir si la nave no es hallada, no hay pago.

No es un rescate, es una búsqueda

Resulta muy importante remarcar, que las operaciones que llevará adelante la firma internacional, tienen como único objetivo ubicar al submarino y tomar todas las imágenes posibles a partir de las cuales se tenga la certeza absoluta sobre su identificación. Asimismo el aporte fílmico que brinden los equipos sumergibles con los que se trabajará, permitirán a los Peritos Navales que intervendrán en la determinación (de ser posible) de las causas del hundimiento, reforzar o desestimar las distintas hipótesis hoy en danza. "Las mismas van desde una explosión interna a un ataque exterior y solo la apreciación del estado del casco de la nave, nos permitirá emitir una opinión profesional seria", señala a Infobae uno de los peritos navales que asisten a algunos de los organismos abocados al esclarecimiento del siniestro.

Todas las fuentes consultadas son muy precisas a la hora de aclarar que es materialmente imposible pensar que de alguna manera el submarino pueda ser retornado a la superficie. "Una operación de este tipo a cientos o incluso miles de metros de profundidad, no es viable y aún de serlo su costo sería imposible de afrontar para el Estado Argentino", afirman.

Entretanto, el próximo lunes 3 de setiembre, se cumple el 85° aniversario de la llegada a Mar del Plata de los primeros submarinos a la Armada Argentina. Fueron construidos en el astillero Franco Tosi ubicado en Taranto (Italia) Las unidades fueron bautizadas Santiago del Estero, Santa Fe y Salta. La tradición de denominar a este tipo de naves con nombres de provincias argentinas que comiencen con la letra "S" se mantiene hasta nuestros días. La Armada conmemorará este día con una sobria ceremonia en la base naval de Mar del Plata, a tono con las actuales circunstancias que atraviesa la institución y en particular su fuerza de submarinos.