Los aumentos en el boleto de SAETA no tendrían modificaciones hasta fin de año

Emiliano Estrada, ministro de Economía de Salta, señaló por Canal 11 que la provincia está trabajando para analizar las alternativas que tiene para hacer frente al nuevo rumbo económico planteado por el Gobierno Nacional.

“Entendemos que la gente está muy complicada para llegar a fin de mes, las boletas de los servicios no paran de subir, el combustible no para de subir, las cosas en el supermercado. Teniendo eso como eje, estamos trabajando para que los impactos, por ejemplo en el caso del colectivo, no sean los que deberían ser”, expresó en referencia a los anuncios con respecto a la quita de subsidios al transporte.











En este sentido, Estrada expresó que si la quita de subsidio se trasladara de lleno al boleto, estaríamos hablando de una tarifa arriba de $25. “Sabemos que eso es inviable. Estamos trabajando en algunas alternativas que tengan un poco de contemplación con la situación que están viviendo los salteños producto de lo que está sucediendo en la economía nacional”.

De acuerdo a lo que manifestó el ministro, SAETA está analizando si se debe aumentar nuevamente el precio del boleto antes de fin de año. Sin embargo, aclaró que “el Gobierno Nacional prometió que el subsidio al transporte va a continuar los próximos meses, hasta fin de año. Esperamos que no suceda lo mismo que pasó con el Fondo de la Soja, que desapareció de un día para el otro”.