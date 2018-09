Los signos que no tienen miedo

Algunos signos son más propensos a ser impulsivos que otros. Se los caracteriza por no medir las consecuencias al actuar y por defender lo suyo a cualquier costa.

Aries

Más que valiente es temerario porque no mide consecuencias. Su símbolo es el ariete que derriba murallas, pujando. Actúa sin pensar. Le encantan los desafíos y los busca. Se entrega a la lucha con entusiasmo.

Tauro

Es prudente y no se expone sin considerar los riesgos. Por lo general no busca conflictos y si puede los evita. Ya en la lucha, es un toro, fuerte, tenaz y persistente. Resiste de manera casi obsesiva y no reconoce si lo han vencido.

Géminis

Es valiente y arrojado si se trata de enfrentamientos en el mundo de los negocios o en asuntos intelectuales. En ese terreno no hay quien le gane. En lo físico, prefiere no exponerse. Utiliza estrategias o recursos varios.

Cáncer

Pacífico por naturaleza, es valiente para defender lo suyo y a los suyos, con gran sentido protector. Es capaz de dar la vida por sus cachorros. También lucha por ideales. En la pelea es tenaz y no cede.

Leo

Valiente y “de corazón valiente”. Lucha con dignidad y grandeza. Pero no es apresurado ni arremetedor. Sabe emplear estrategias y dosificar su energía. Tiene un gran caudal de fuerza personal que sabe utiliza