Un héroe sin capa, conocé la historia de Sebastián Ingalina

Todo comenzó el 22 de enero de este año, cuando Sebastián decidió que su vida tenía que cambiar y que no podía seguir así. Pesaba 270 kilos y convivía con todos los impedimentos que trae la obesidad a los seres humanos. “Discutí con un amigo, después mi mamá me mandó un mensaje y me dijo que lo único que ella quería era que sea feliz. En ese momento yo tenía un paquete de galletas y una Coca Cola, tire todas las cosas que estaba comiendo y empecé a cambiar” contó.

Hasta el momento ha bajado 65 kilos y su objetivo son los 115 kilos. “Sufrí muchísimo, hace muchísimo que no iba al dentista, no salía al centro, no conocía la Peatonal Florida. Iba del negocio a mi casa y de mi casa al negocio. Sé que me quedará piel y esas horas pero son las heridas de la guerra” agregó Sebastián esperanzado.



El reconocimiento de sí mismo y de su enfermedad le ayudó a salir adelante. “Me falta voluntad algunas veces, pero me sale la bestia que me impide hacer lo que no tengo que hacer. No hay que mentir, uno le puede mentir a todos pero menos a uno mismo. Hay que ponerse metas cortas, mi meta más próxima es salir de los 200 kilos” reconoció.

De esta manera, Sebastián admitió que antes no se sentía vivo, sentía que todos los días era un sufrimiento. “Hoy descubrí que es hermoso vivir y todavía me faltan muchísimas cosas y esperemos que llegue hacer lo que tengo pensado” finalizó.