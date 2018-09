Denuncian a una periodista por brindar consejos para bajar de peso en un libro

La presidenta de la Sociedad de Licenciados en Nutrición de Salta (SOLINSA), licenciada Viviana Davalos, denunció ante el Colegio de Nutricionistas de Salta intrusismo profesional por parte de la periodista Agustina D'Andraia que presentará un libro en esta ciudad en el próximo mes de octubre donde comenta donde comenta técnicas para bajar de peso.

En la difusión del evento, a través de las redes sociales, se destaca que la periodista porteña pretende disertar sobre recetas de comidas saludables, sin contar con el título habilitante de nutricionista. Dicha periodista escribe y hace publicaciones en su cuenta de Instagram @agusdandri haciendo recomendaciones sobre alimentación y cómo volverse una chica fit (es decir cómo transformar el cuerpo).







De acuerdo al comunicado emitido por SOLINSA, en los mensajes publicados por la periodista “se observa un fuerte incentivo a realizar la selección de alimentos y conductas que pueden favorecer la aparición o perpetuar los trastornos alimentarios. La moda de alimentación fit está catalogada como orthorexia, un trastorno de la alimentación en donde las personas se obsesionan con comer saludable, eligen sólo comidas y alimentos que a su criterio son saludables, dejan de comer lo que consideran no sano, eligen compartir sus actividades con personas que tienen la misma práctica. Este trastorno se da mucho en personas que hacen actividad física en exceso o deportes”.

Desde la Asociación solicitan que no se admita la presencia de esta persona, que no sólo hace intrusismo profesional, basándonos en el artículo 50 del colegio de Nutricionistas, si no en el artículo 246 del código penal.