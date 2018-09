Tendrán su tercer hijo con una situación económica muy precaria, piden ayuda

Martín y Cecilia van a ser papás nuevamente en noviembre pero no tienen dinero para comprar su cunita ni los elementos que necesitará el bebé por lo que apelan a la solidaridad de todos. Él es ayudante albañil y se ofrece a trabajar en cualquier oficio.

Martín (30) y Cecilia (25) esperan a su tercer hijo, el primer varón, pero atraviesan una crítica situación que empeoró con la crisis económica del país y apelan a los corazones solidarios para poder recibirlos. No tienen dinero ni para comprar su cunita.

Al respecto, el hombre contó a InformateSalta que es ayudante albañil pero en este momento está sin trabajo. “No tengo un sueldo y la plata no alcanza. Está todo caro, yo ya hablé con ella de marido a mujer y se va a hacer ligar las trompas, no porque no quiera ser mamá porque estamos en esta situación y para qué va a seguir teniendo lamentablemente hijos,” dijo.

La pareja vive junto a sus otras dos hijas en un espacio alquilado, costo que muchas veces también se les hace difícil afrontar. “Hoy nos dirigimos a la Cooperadora Asistencial para requerir un subsidio por $1000 para poder pagar el alquiler, que ya se me vence,” explicó.







En este sentido, piden a quienes puedan colaborar con ellos con una cuna, un colchoncito para la misma, la mamadera, el bolso y todo elemento que sirva para recibir al bebé, que nacerá en noviembre. Además, con ropa y zapatillas para ellos y sus dos niñas.

Martín se ofrece también para trabajar ya sea como ayudante albañil, ayudante de pintor o de cualquier otro oficio. “Si alguien me puede dar una mano con trabajo, de lo que sea. Ahora no cuento con mi bicicleta porque me la robaron, pero puedo laburar de lo que venga,” expresó.

Quienes puedan brindar su ayuda pueden dirigirse al Barrio 2 de Abril, manzana 211 A, casa 27 o comunicarse al teléfono celular 3874523351.