Su hijo fue asesinado en el Sur y necesita pasajes para poder viajar al juicio

En mayo de 2016, Rosana Fuentes perdió a su hijo Maximiliano Cruz, quien fue asesinado de una puñalada en El Chaltén, en el sur argentino y ahora ruega por dos pasajes de colectivos para poder viajar al juicio seguido contra Juan Héctor Acosta, acusado del crimen.

En diálogo con InformateSalta, la mujer contó que las audiencias comenzaron el 4 de septiembre pero se suspendieron momentáneamente hasta el 18 de septiembre por un pedido de la defensa para que la principal testigo, ex pareja del joven, pueda presentarse a declarar.

Ante la difícil situación económica, sumando a que su marido se encuentra desempleado y ella tan solo cobra una pensión, no pueden pagar los 5 mil pesos que necesitaría para llegar con una de sus hijas por lo menos hasta Caleta Olivia.

“Si el estado, o la gente o alguno de los tantos políticos que tenemos hoy en día se toca un poquito el corazón, porque a la gente que le puedo pedir que están igual o peor que yo. Lo único que me queda es apelar a algún político, alguna empresa de colectivos que me pueda facilitar llegar yo hasta Caleta Olivia nada más, allá tengo gente conocida que me puede acercar en auto hasta Río Gallegos, ya veo una vez que esté allá,” dijo a este medio.

Una de sus hermanas, que tiene carnet por una discapacidad, se ofreció a viajar con ella como acompañante, pero al presentarse en la Terminal de Ómnibus les informaron que el pedido debe hacerse con un mes de anticipación, por lo que no pudieron conseguirlo.

Rosana, por problemas de salud no puede viajar sola, por lo que su única hija y compañera se ofreció a acompañarla. “Necesito que me acompañe porque es un trago fuerte el que tengo que ir. Solo soy una madre que va a pedir justicia y que la condena sea perpetua,” finalizó.