Empieza a pagarse el refuerzo de $ 1.200 para la Asignación Universal por Hijo

A partir del próximo miércoles, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzarán a cobrar el refuerzo de $ 1.200 por hijo que anunció el Gobierno como parte del paquete de medidas que se lanzó el lunes pasado, informó Clarín.



La ayuda extra será de $ 1.200 por hijo en septiembre y $ 1.500 en diciembre.

Según explicó el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, el refuerzo se paga con el calendario del organismo, es decir, que el próximo miércoles 12 cobrarán quienes tengan el DNI terminado en 0 y 1; el jueves, en 2 y 3 y así sucesivamente.

"Esta ayuda se repite en diciembre, pero será de $ 1.500 por hijo. La AUH también viene con el aumento de la movilidad. Son cuatro aumentos en el año y los próximos tocan en septiembre y diciembre", indicó el funcionario en declaraciones al programa Sábado Tempranísimo por radio Mitre.

El incremento de septiembre es de 6,68%. "En el caso de la AUH pasa a ser de $ 1.684 por hijo. Una familia de dos hijos va a cobrar $ 1.684 por dos, más los $ 1.200 por dos, lo que llega a aproximadamente $ 6.000 de ayuda durante septiembre", explicó Basavilbaso. Son 4 millones los niños que cobran la AUH.

¿Habrá también una ayuda para jubilados? "Todavía no está decidido un refuerzo", sostuvo el funcionario. En cambio, dijo que a partir de este mes le pedirán a los jubilados que den su consentimiento si tienen algún tipo de descuentos de sus haberes ya sea de mutuales o bancos. "Muchos jubilados me dicen que le descuentan cosas que ellos no habían solicitado. Son avivadas", contó el titular de la ANSeS.

Préstamos de la ANSES

Con respecto a los créditos que ofrece la ANSeS a jubilados y beneficiarios de la AUH, Basavilbaso indicó que están en un nivel récord.

"Son créditos que tienen la tasa fija del 35%, la más barata del mercado, y se pueden pagar hasta 5 años. La gente los está utilizando para hacer mejoras en su hogar. Para los jubilados tienen un tope de $ 80.000 (hace dos semanas aumentamos el valor y lo ampliamos a las familias que cobran AUH y asignaciones familiares). Ya dimos 5 millones de préstamos en los últimos dos años", detalló.

Ayuda para alimentos

Además de las ayuda extra para los beneficiarios de la AUH, el Gobierno dispuso el incremento de los fondos de $ 1.000 millones para merenderos y comedores, lo que implica cerca de 40%, según publicó el diario Perfil.

La mitad del monto total se destinará a 1.228 comedores y 736 organizaciones para comprar raciones para desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Los otros $ 500 millones irán a las provincias, donde se reparten módulos alimentarios con 10 productos de alimentos no perecederos.