Margarita Barrientos: "El pobre siempre existió, nada más que antes no se veía"

"El pobre siempre existió, nada más que antes no se veía", aseguro la fundadora del comedor "Los Piletones", Margarita Barrientos la referirse a la situaciónque vive el país y reiteró: "La pobreza siempre existió, pero mientras más escondida mejor para la política". En tanto, al referirse a su relación con el presidente resaltó: "(Mauricio) Macri me donaba siempre su sueldo de Jefe de Gobierno, pero ahora se reparte".

Durante su presencia en la #Mesaza de Mirtha Legrand, la referente social habló de la realidad que enfrenta día a día. "Servimos 2400 platos de comida", explicó Barrientos y resaltó que para alimentar a la gente que se acerca al comedor se compran "2 mil kilos de fideos". De todas maneras, ante la consulta sobre el aumento de la pobreza, aseguró: "El pobre siempre existió. Nada más que antes no se veía y hoy se ve".

"Había un muro entre la pobreza y la política. Hoy se abrió esa cortina y la pobreza está. La gente no tiene hospitales, no hay educación, no hay agua, no hay luz, hay lugares donde no hay cloacas", aseguró la referente social y resaltó: "La pobreza siempre existió, pero mientras más escondida mejor para la política", aunque advirtió que les "conviene que haya pobres"

En ese sentido, la fundadora del comedor "Los Piletones" apuntó contra le gestión kirchnerista y resaltó: "El gobierno anterior no me quería porque yo una vez salí en un programa de televisión donde Guillermo Moreno decía que el arroz estaba $2 y era mentira, salía seis", al tiempo que se refirió a su relación con el presidente y afirmó: "Macri siempre me donaba su sueldo de Jefe de Gobierno, pero ahora se reparte".

Asimismo, se refirió a las personas que recibe en su comedor y explicó: "Hay gente que llegó cuando trabajaba el matrimonio, pero hoy trabaja o el hombre o la mujer. Ellos te piden una ayuda, porque no les alcanza a fin de mes. Nosotros los ayudamos en todo, hay gente que no tiene para alimentarse el fin de semana y les damos bolsones".

"De la pobreza se sale con el trabajo, porque tiene cómo pagar su obra social, criar a sus hijos, mandarlos a la escuela, porque todos los papás tenemos sueños para nuestros hijos", afirmó Barrientos y agregó: "Tenemos dos jardines, el hogar de abuelos, biblioteca, panadería, centro de salud. Ahora tenemos un consultorio odontológico. Hicimos una casa de violencia de género".

En tanto, al referirse al espacio en Santiago del Estero, que inauguró junto al presidente, la referente social detalló que cuenta con "un hogar de abuelas, farmacia comunitaria, un consultorio médico y dos comedores". "Siempre trabajo, porque si no no va a ser la Argentina que quiero", resaltó la mujer, al tiempo que apuntó contra el Papa Francisco y aseveró: "Nunca nos visitó el Papa. Fuimos con un empresario, queríamos conocerlo, pero a mi no me recibió".

Por otro lado, ante la consulta sobre ayuda gubernamental, Barrientos resaltó: "El gobierno de ciudad nos da 58.500 pesos dos veces por año" y agregó: "Hay gente que colabora. Nosotros eso lo juntamos y cuando llegamos a los 100.000 lo transferimos a un banco de un supermercado mayorista donde compramos".

"Después nos manda los alimentos secos y frescos. Hay gente que colabora también", resaltó la mujer, al tiempo que aclaró que lo que más necesita "son alimentos no perecederos, pañales para chicos y remedios para la diabetes". En otro tamo de la charla, Barrientos resaltó: "Mi hijo ayer estaba muy mal. Me dijo que en la calle no se puede andar, que salió un señor de la verdulería y que le habían tirado con el cajón, pero que no sabía por qué".

Según explicó, "el camión tiene algo que lo identifica, por eso le dije que los invite a ver lo que hacemos porque para criticar somos todos, pero para hacer somos pocos". En tanto, para finalizar, cuando la conductora la consultó sobre la presencia de inspectores, Barrientos resaltó: "Acá no vienen, pero a Santiago del Estero sí. Controlan, pero nunca ayudaron".