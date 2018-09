¿Sabes cómo elegir los juguetes de tus hijos? Aquí algunos consejos según la edad

Desde los primeros días de vida es posible estimular los sentidos del bebé a través de juguetes con diferentes texturas y sonidos suaves. A medida que va creciendo los juegos se vuelven más imaginativos y complejos. El niño encuentra en el juego una forma de expresión y un modo de conocer su cuerpo y descubrir el mundo que lo rodea. Además, satisface su creciente necesidad de movimiento. La comunicación con los adultos, muñecos y otros elementos darán lugar a la imitación, a la evolución de las habilidades motoras y capacidades intelectuales y a la exploración de las emociones.

Los padres pueden ayudar a sus hijos a desplegar de un modo más eficaz sus potencialidades humanas a través dela estimulación temprana. El tiempo que compartimos con ellos es el mejor invertido. Es muy importante incentivarlos a usar la imaginación y la creatividad, motivarlos para que sean niños independientes, seguros y sociables.

Las actividades al aire libre le permitirán expansionarse y expresarse en entera libertad, sin limitación de espacio y entrar en contacto con los elementos de la naturaleza. En tiempos en los que la tecnología ofrece toda clase de estímulos, los chicos muchas veces prefieren pasar horas frente al televisor o la computadora que ir a la casa de los amigos o involucrarse en algún deporte. La sobre estimulación visual a la que están expuestos, hace que muchas veces se aburran y dejen de lado muy rápido los juguetes convencionales.





Por eso se recomienda elegir elementos para el entretenimiento de corta duración y verificar que sean de buena calidad, no tóxicos o cortantes y que no contegan piezas pequeñas que puedan tragarse fácilmente, si están destinados a los más chiquitos. Pensando en la seguridad de los niños priorizaremos la calidad a la economía. Muchos juguetes baratos pueden ser fabricados con materiales tóxicos. Otra cuestión a tener en cuenta es que no siempre el juguete más costoso o de moda será el que haga más feliz a nuestro hijo. Por eso hay que escuchar sus deseos y prestar atención a sus necesidades.

Juguetes para su desarrollo

0 a 3 meses

El contacto visual, las caricias y la voz de mamá transmiten tranquilidad y comodidad al recién nacido. Se entretiene con los colores, los contrastes y los dibujos repetidos. También se siente atraído por los sonidos. Son recomendables los sonajeros de colores fuertes, de diferentes texturas, formas y tamaños, mordillos, móviles de cuna.





3 a 6 meses

El bebé controla un poco más los movimientos, puede tomar un objeto y llevarlo a la boca. Sostiene su cabecita y la gira de un lado a otro. Sonríe espontáneamente, comienza a descubrir las diferentes partes del cuerpo e intenta comunicarse a través de nuevos sonidos como ajó o ba-ba). Se aconsejan sonajeros con ventosa para fijar a la mesa o silla de comer, Muñecos y peluches sonrientes, llaves de plástico, pelotas suaves y fáciles de agarrar.

6 a 9 meses

El niño se sienta solito y examina los objetos tomándolos con su mano, mirándolos, haciéndolos girar y llevándolos a la boca. Empieza a sentirse cómodo cuando se relaciona con otros chicos. Le gusta jugar a esconder los juguetes y ocultarse bajo una manta. Se sugieren libritos con ilustraciones de plástico o de tela, cubos apilables, juguetes de arrastre, para encastrar y para el momento del baño.

9 a 12 meses

En esta etapa el bebé comienza a dar los primeros pasitos y se divierte dejando caer las cosas y recogiéndolas. Juega a meter y sacar objetos o formas, uno dentro del otro. Aprende que los juguetes tienen diferentes formas y tamaños. Se recomiendan los autos y camiones de plástico, teléfonos de juguete y mecedores para montar.







1 a 2 años

Ahora que el niño camina sólo, es muy curioso y movedizo. Se entretiene tocando y explorando todo lo que esté a su alcance. Se divierte simulando situaciones habituales, tales como conducir el auto de papá, hablar por teléfono o dormir un bebote. Los juguetes que estimulan su desarrollo son los muñecos de animales, bloques y figuras geométricas, rompecabezas sencillos, pizarras, pinturas, masas, juguetes musicales y disfraces.

Más de 2 años

Es importante que el niño juegue con otros chicos, de esta manera aprenderá a compartir y a relacionarse con ellos. Ya puede ayudar en algunas actividades cotidianas de la casa, como ordenar sus juguetes. Son aconsejables los instrumentos musicales, los libros de cuentos cortos o para colorear, títeres y juegos de bloques lógicos.

Fuente: Salta Bebé- con el asesoramiento de Silvia Ayué