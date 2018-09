Presupuesto 2019: expectativas y diferencias entre los gobernadores por la reunión con Mauricio Macri

El Gobierno busca cerrar rápidamente el acuerdo por el Presupuesto 2019 con los gobernadores, a los que recibirá mañana en la Casa Rosada en busca de un gesto político y un acuerdo para presentar la iniciativa esta misma semana. Sin embargo, los mandatarios provinciales manifestaron sus diferencias con relación a la letra chica de la iniciativa, publicó Infobae.

Aunque la mayoría destaca la necesidad de que el Ejecutivo cuente con esta herramienta para afrontar la compleja situación financiera del país, tanto Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Miguel Lifschitz (Santa Fe), entre otros, se niegan a adelantar un respaldo al Gobierno.

"No nos dicen cómo será el Presupuesto; estamos hablando sin mirar las cartas. Parece que ellos van a buscar una foto cuando nosotros en realidad vamos a informarnos por primera vez de qué se trata. Yo no avalo nada hasta que no lo vea", planteó Rodríguez Saá en diálogo con el periodista Luis Novaresio en radio La Red.

En sintonía, Lifschitz planteó en declaraciones radiales que en la previa del encuentro convocado por el presidente Mauricio Macri "hay una intención del Gobierno de hacer a los gobernadores socios del ajuste, como pasó en noviembre con el tema del ajuste fiscal y la reforma previsional". El mandatario santafesino ya adelantó que no participará de la reunión; en su lugar lo hará el vicegobernador Carlos Fascendini.

Por su lado, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aseguró que retacearle el presupuesto al gobierno de turno "es un acto de irresponsabilidad institucional". "Apoyaremos y daremos las herramientas, ya que es feo gobernar si no las tenés. Negarle un presupuesto a un poder ejecutivo a mi juicio es un acto de irresponsabilidad institucional. Más allá de estar o no de acuerdo, cuando la gente elige un gobierno hay que darle las herramientas para gobernar", remarcó en declaraciones al diario El Patagónico en las últimas horas.

En la misma línea, su par de Córdoba, Juan Schiaretti, señaló en diálogo con La Voz del Interior que su provincia "hace todos los esfuerzos para que la Nación tenga Presupuesto" y destacó que "la negociación no está lejos de un acuerdo", aunque advirtió que "los esfuerzos deben ser equitativos".

El salteño Juan Manuel Urtubey, en tanto, afirmó que "negar la Ley de Presupuesto al gobierno nacional es un acto de irresponsabilidad institucional".







Previo al encuentro convocado para las 17, los gobernadores se reunirán nuevamente en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a las 10, para debatir la posición que llevarán al encuentro. El Gobierno, que busca una señal política de los mandatarios provinciales, analiza dar marcha atrás, por ejemplo, con el traspaso del gasto de la tarifa social eléctrica a las provincias y con la suspensión de la rebaja a los ingresos brutos, detalles que negoció el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los ministros de Economía provinciales.

La última reunión de gobernadores en el CFI fue motorizada por el tucumano Juan Manzur y asistieron Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Rodríguez Saá y los vicegobernadores de Chaco y La Rioja, Daniel Capitanich y Néstor Bosetti, respectivamente.