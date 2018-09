Viene de familia: la foto retro de la mamá de Sol Pérez en bikini

Dicen que "de tal palo, tal astilla" y Sol Pérez lo comprobó al compartir en las redes sociales una foto de su mamá en la playa luciendo su lomazo en bikini.

"Tranqui mamá", escribió la participante del Bailando en su cuenta de Instagram junto con la imagen en la que se la ve a Carla hace unos años, con una malla verde posando ante la cámara.

La mamá de la ex chica del clima tiene 48 años y es crucial en la carrera de su hija ya que es la encargada de tomarle las fotos de espalda que luego la rubia sube a su cuenta de Instagram: "Le regalé una cámara profesional y no le quedó otra que aprender", contó Sol hace un tiempo.

"Además es amiga y eso está buenísimo. Vive pendiente de mí y de mis hermanos", dijo la modelo cuando presentó a su mamá en la temporada teatral de Villa Carlos Paz en el 2017.

Luego del criticado look de su hija en la ceremonia de los premios Martín Fierro, Carla se había mostrado dolida: "Yo creo que ella se la banca bien, tiene un carácter fuerte y se la aguanta. A mí como mamá me enoja, porque se puede decir si gustó o no gustó, si era para la ocasión, si no era para la ocasión, pero ya agredir como se está agrediendo, y cada vez se suman más".

Sol también aprovechó para compartir una foto en las redes de cuando ella era chica, en un acto escolar, "tirando unos pasos", con un vestido amarillo.

Lejos quedó la chica del clima y actualmente Sol es una de las figuras de Magnífica, la revista de Carmen Barbieri, se desempeña como panelista en Los especialistas del show y en los próximos días debutará en el Bailando.