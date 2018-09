Toma de la UNSa: Por estar en contra, agredieron a la presidente de un centro de estudiantes

Camila Romano, de la Facultad de Humanidades, fue increpada por alumnos que encabezan la protesta tras pedirles que revean la situación. “Se me vinieron encima y me insultaban por megáfono," contó.

El 29 de agosto pasado un grupo de alumnos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) decidieron acompañar el paro docente a través de la toma del Rectorado. Sin embargo, no todos apoyan la medida, como es el caso de Camila Romano, presidente del Centro de Estudiantes. Por pensar diferente, recibió agresiones.

La joven contó a FM Pacífico que junto a sus pares de las otras facultades pidieron que revean la situación al considerar que terminan perjudicando al alumnado. “En los centros de estudiantes pudimos ver el enojo de nuestros compañeros por no poder entrar al rectorado, donde están las bibliotecas, muchos tenían que cobrar su beca y no pudieron y hasta se vio afectado el comedor,” dijo.

Al hacer público su pedido, quienes encabezan el reclamo repudiaron la postura de Camila y fueron a increparla. “Tuvimos un enfrentamiento con ellos que se sentaron en el Centro de Estudiantes de forma prepotente, gritando, insultándome, filmándome. El video que ellos suben está cortado, no se ve la parte en la que dos compañeros se me viene encima, me insultan con un megáfono y ellos mismos lo tienen que tranquilizar porque se estaban sobrepasando,” indicó.

Finalmente, la estudiante cuestionó que muchos de los que impiden la entrada al Rectorado forman parte de agrupaciones que no tienen representatividad ni en el Consejo Directivo ni en el Consejo Superior, por lo que no están involucrados en los órganos que gobiernan la universidad. “Son un grupo minoritario que están tomando decisiones por todos los estudiantes,” opinó.