En falta: 16 locales multados por no mostrar los precios

Inspectores de la Secretaría de Defensa del Consumidor labraron actas de infracción a comercios salteños porque no cumplían con la correcta exhibición de precios en vidrieras ni en las góndolas. Los operativos continúan en locales de la ciudad.

El titular del organismo, Carlos Morello, reiteró que los comerciantes tienen la obligación de exhibir los precios de los productos que comercializan e insistió con la importancia de que los consumidores realicen la denuncia cuando detecten una infracción.

En los operativos se pudo corroborar que no cumplían con la exhibición de precios, en infracción a la ley 22802 de Lealtad Comercial. Se trata de:



- By pass

- Ribeiro

- Cetrogar

- Mimo &Co

- Damesco

- Libertad

- Medamax

- Musimundo

- Carrefour

- Garbarino

- 3 sucursales de Vea







Morello recordó que los consumidores pueden presentar denuncias en la Secretaría de Defensa del Consumidor (España 1.350), de 8.30 a 16, en www.consumidorsalta.gob.ar.