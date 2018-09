Salta no tiene casos provocados por la bacteria streptococcus pyogene

Salud Hace 1 hora

Así lo confirmó Roque Mascarello, Ministro de Salud quien dijo que no traten de inventar casos. Aclaró que es una bacteria que existe y que está hace cien años. No es una condición nueva, no es una cuestión mágica. Lo que aparece son cambios en las condiciones de las personas.