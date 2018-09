Una policía amenazó e insultó a un agente que no quiso devolverle una moto

Un verdadero escándalo protagonizó una cabo de la Policía de la Provincia, de nombre Jimena, el viernes pasado en el Destacamento de barrio Docente. La mujer policía llegó junto a un amigo y otra joven, quienes pedían retirar una motocicleta que había quedado a resguardo en esa dependencia.

Según consignó La Voz de Salta, la mujer, quien se identificó como cabo, acompañaba a un joven, de nombre Lucas, quien sólo presentó una cédula verde y un boleto de compra venta que no tenía sellos ni otras evidencias de legalidad, por lo que el agente que lo atendió comenzó a exigirles los papeles.

En esos momentos, entró en acción y acaparó la parada. “Cuál es el problema, porque no me podes entregar la moto. Yo soy colega tuyo”, dijo la mujer policía. En respuesta el suboficial de la guardia comenzó a repetirle cuál era la documentación que debían presentar.

La cabo, de nombre Jimena, lo interrumpió y en un tono de burla desafió a su colega. “Haber deslúmbrame con tus conocimientos de comisaría. Yo trabajo arriba, con ministros y usted en una simple comisaría”, retrucó la suboficial.

Hasta ahí, el agente fue paciente e insistió en señalarle a la cabo que no podía hacer nada para liberar la moto, y si ella realmente era policía, sabía muy bien que no podía pedirle que incurriera en una irregularidad para satisfacer sus necesidades.

“Escuchame… trabajo en la Cámara de Diputados y voy a denunciar esto. ¿Por qué trabajan así? El procedimiento está mal hecho”, sostuvo la mujer ya en un elevado tono de fastidio, tras lo cual comenzó a denigrar a policía, a quien le gritó que apenas era un "simple agente” y que le debía subordinación. “O acaso no sabes eso. Te voy hacer echar o trasladar porque trabajo con el Secretario y Ministro de Seguridad", amenazó.

El agente, por su parte, reiteró en pedirle que guarde la conducta, y que no lo denigre por su rango. “Sos un muerto de hambre”, volvió a gritar la suboficial, quien le ordenó a la amiga que lo acompañaba para que saque su teléfono celular y lo filme.

Sin salir de sus cabales, el agente volvió a pedirle calmar y como la mujer seguía a los gritos, le pidió que se retire y respete la dependencia policial. “Yo me voy porque quiero no porque vos me lo decís. Además, sos un muerto de hambre y no tenés ni dos pesos para comer”.

Ya fuera del destacamento, pero aún en la vereda, la tal Jimena siguió por unos minutos a los grito en contra de los policías de dicha dependencia, tras lo cual se retiró. Ante esta situación, el agente radicó la denuncia que ahora se espera sea investiga por las amenazas de la suboficial.