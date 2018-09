Investigan una explotación minera sin autorizar en un lugar prohibido

La información daba cuenta de una exploración minera en la Reserva Natural de la Quebrada de las Conchas, que no tendría autorización. Desde la Secretaría de Minería enviaron especialistas para verificar.

Según pudo conocer InformateSalta, en la Secretaría de Minería de la provincia se conoció la misma información que comenzó a viralizarse ayer, lo que activó una alerta y disparó una investigación al respecto.

Fuentes informaron que una comisión de geólogos está viajando hoy al lugar conocido como La Yesera, a inspeccionar y verificar esa denuncia.

Los primeros datos dan cuenta que antiguamente había una mina de cobre con una pequeña galería en el lugar, donde según las fotos, hoy se pueden ver máquinas y hasta una especie de campamento funcionando. "Esa planta de conservación de cobre funcionaba hace unos 40 años y ya en la década del 80’ esa mina fue eliminada del catastro por estar inactiva", dijo el jefe de Fiscalización de Minería.











La denuncia viral

"Sabias que en la Reserva Natural de la quebrada de las Conchas hoy se detectó una exploración con fines mineros? El lugar está ubicado frente de la Yesera allí hoy 13/09/2018 se detuvo una máquina que abría una huella en busca de lograr accesibilidad a una exploración de cobre y otros metales. No sé lo puede ver desde la ruta 68 ya que hay que entrar por un arroyo en donde luego se encuentra un campamento improvisado, y más arriba una máquina derribando montañas de paisaje.

El emprendimiento tiene el visto bueno de Minería de la provincia de Salta y autoridades de Guachipas (ya que esa parte es jurisdicción de ese Departamento)... Pero impacta directamente sobre la reserva natural de la que somos dueños todos los Salteños en donde se pone en peligro no solo el paisaje sino también la flora y fauna del lugar. Cual es el costo inmediato y a largo plazo que sufriremos los cafayateños con este tipo de actividad?

Porque las autoridades provinciales no hicieron público este tipo de maniobras que se ejecutan a espaldas de la comunidad? Que estamos dispuestos a hacer los cafayateños para defender está reserva natural q tantos beneficios nos brinda? Donde está la prensa?", decía un mensaje que se viralizó y generó la respuesta de las autoridades.