"Casa tomada": Cristina Kirchner mostró cómo quedó su propiedad de El Calafate tras los allanamientos

"Hola, estoy en mi casa de Calafate. Llegué anoche procedente de Capital Federal, y bueno… Esta casa hace tres semanas fue, más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadio envió acá", así comenzó la senadora Cristina Kirchner un video de más de 17 minutos de duración que fue difundido en sus redes sociales y en el que la ex presidente exhibe diferentes partes de su casa en El Calafate que semanas atrás fue objeto de pesquisas por parte del juez Claudio Bonadio en busca de pruebas en el marco de la causa iniciada por los cuadernos de la corrupción K.

Según la ex mandataria, sin embargo, el allanamiento "no fue para recabar información en la investigación de la causa que tiene a su cargo sino simplemente como un paso más, como un capítulo más, de humillación y de persecución fundamentalmente", informó Infobae.



Kirchner, quien está señalada como cabeza de una asociación ilícita en la causa iniciada por los cuadernos en los que el chofer Oscar Centeno detalló pagos ilegales al ex subsecratario Roberto Baratta, explicó que realizó el video porque "se dijo de todo durante tres días, que subsuelos, que cosas…", y luego hablando a la cámara hizo una invitación: "Mirá: yo quiero que me acompañes porque te quiero mostrar lo que pasó realmente. Pasó lo que dije que iba a pasar. ¿Vos te acordás que cuando se discutió esto en el Senado yo había pedido que por favor se establecieran las condiciones para que no se rompiera nada y para que no fuera sustraído nada que fuera del ajuar de la casa y que no tuviera que ver absolutamente nada con investigación? Bueno, todas mis peores prevenciones o mis peores predicciones desgraciadamente se cumplieron".

En primer término, la mandataria intentó aclarar que en la casa "no hay subsuelos": "Adelante, vení. Esta es la entrada a la planta baja de mi casa. Mi casa tiene planta baja, nivel intermedio y piso superior; estamos entrando a la planta baja".

Luego, la senadora mostró "lo que pomposamente algunos medios de comunicación hegemónicos llamaban el gimnasio de mi casa" y se preguntó: "¿Qué gimnasio?". Entre ironías -"no me rompas nada, nene, por favor, que ya bastante me rompió Bonadío" y "me voy a sacar la campera por acá adentro hace calor, no para estar en patas y remeras pero sí para estar con un suéter y abrigada", dijo-, la ex presidente enumeró las máquinas del gimnasio que posee: "Una cinta, una bicicleta, un no sé cómo se llama esto y otro aparato. Esto es lo que se llamó pomposamente 'el gimnasio que está en la planta baja de mi casa'".

"Acá vieron a buscar sabe Dios qué cosa. Millones de dólares, lingotes… No sé. Lo único que se llevaron fueron las bandas nuestras presidenciales, los bastones presidenciales mío, de Néstor y del ex presidente Héctor J. Cámpora, cuya familia le había dado a Néstor, en el año 2006, en una emotiva ceremonia en el Salón Blanco le había dado para que él las tuviera", sostuvo Cristina Kirchner.

La líder de Unidad Ciudadana sostuvo que "tres días estuvieron en esta casa, y bueno, y lo único que encontraron fue el expediente de Hipólito Yrigoyen, lapiceras, encontraron las réplicas de la espada de Bolívar, una que le había regalado a Néstor Hugo Chávez y otra que me había regalado a mí".

Luego, mostró los huecos que los investigadores hicieron en paredes y revestimientos en busca de los lugares donde podría haber documentos, dinero u otros valores escondidos.

"Como no encontraban nada se ensañaron con esta parte de la casa, porque creían que esta pared escondía, no sé, una bóveda", dice Kirchner y mientras exhibe diversas partes de la casa que fueron sometidas a un exhaustivo escrutinio por parte de los investigadores, incluido el escritorio de Néstor: "Lo dieron literalmente vuelta..".

La ex presidente dijo que los agujeros en las paredes se hicieron para satisfacer a "una jauría de movileros y periodistas de los medios hegemónicos" que "no se podían servir con las manos vacías. Entonces tenían que encontrar algo".

Durante las pesquisas fueron removidas piedras de pórfido patagónico que tenían "un diseño arquitectónico de buen gusto -por lo menos a mi criterio", explicó Kirchner.

Tras quejarse por la rotura de una cortina, la viuda de Néstor Kirchner aprovechó para un sillón que perteneció a su marido: "Lo quiero mostrar, es un recuerdo muy querido que se le regaló a él el dueño del Hotel Hermitage de Mar del Plata y es el sillón en el cual él presidió aquella histórica sesión de la Cumbre de Las Américas en Mar del Plata en el año 2005 cuando toda Latinoamérica le dijo no al ALCA. Bueno, Néstor era el presidente, se sentó en este sillón que además es la foto famosa esa donde Néstor lo está mirando al presidente Bush. También están todas las fotos que yo les puse cuando le decoré del escritorio".

En ese escritorio "estuvieron un día y medio adentro perforando todo. Rompieron todo y así quedó…".

Entre las cosas que fueron incautadas, Crtistina Kirchner enumeró: un cuadro de la pintora Nora Patrick -"Un hermoso cuadro, 'La patria derramada'-, otro de Mario Mollari -"me lo habían regalado cuando Néstor era gobernador"- y "un pato de vidrio, muy lindo, que te dan de souvenir en un restaurante de París.Un poco caro de París, 'La Tour d´ Argent'. Yo había ido a comer invitada por el Embajador de Francia"-.

También la Justicia incautó un cuadro de Páez Vilaró que le había regalado Sergio Massa para un cumpleaños: "No recuerdo si me lo había regalado cuando era director general de la ANSES o cuando fue Jefe de Gabinete o después cuando era intendente. Bueno, pero lo cierto es que la gente y los presidentes a los presidentes también la gente le regala cosas para su cumpleaños".

Otra obra de arte confiscada es "Una tinta china de Renata Schussheim que me había regalado Alberto Fernández para otro cumpleaños. Era una tinta china muy linda que la tenía ahí desde el año 2005-2006″. Y "un tintero hecho por Pallarols. Me dejaron solo la tinta. El tintero estaba grabado y porque tenías las letras CFK. Espero que me lo devuelvan".

Luego, recordó que en Buenos Aires, cuando fue allanado su departamento de Recoleta, "no dejaron entrar a mi abogado. Entró la científica, gente que fue a limpiar y se intoxicó. Hace un mes que no puedo volver a mi casa. Espero poder volver en el curso esta semana después de un operativo que hemos realizado de limpieza y desinfección".

"Así como yo no pude estar en mi casa en último mes, porque tuve que dormir en otra parte, hay gente que ya no puede dormir en su casa y está durmiendo en la calle. Yo creo que es lo más preocupante de todo. Creo que también es muy preocupante la violación de los derechos y garantías constitucionales en el debido proceso. Creo que es muy grave también lo que pasó con la maestra de Moreno porque creo que se está en una suerte de hostigamiento, persecución y amedrentamiento de todo lo que signifique políticas que cuestionen lo que está pasando en la Argentina está pasando. Están pasando cosas gravísimas en Argentina", sostuvo en su alegato final.

Y concluyó: "Cuando finalizó mi mandato, el 10 diciembre del 2015, dejé una Argentina con un dólar a $9.76 y hoy el dólar está superando holgadamente los 40 pesos. Cuando dejé de ser presidenta, el boleto de colectivo salía 3 pesos y este sábado ya sale 12 pesos. (…) Ser opositor en la Argentina de hoy es oponerse decididamente a estas políticas que están llevando a un endeudamiento a la miseria al hambre al no comer a millones de argentinos. Y lo que más me preocupa de todo esto es el tema de la construcción de una política nacional popular y democrática en la República Argentina y creo que en este sentido tenemos que ser todos muy fuertes y sobre todo muy claros porque no debemos permitir que desde algunos sectores de la antipolítica de la cual algunos miembros de este gobierno son muy adictos digan finalmente son todos iguales. No, no no es cierto que todos seamos iguales. No, no es cierto por que en algunos gobiernos la gente puede comer y con otros gobiernos no se puede comer. Con algunos gobiernos la gente puede estudiar y con otros no puede estudiar. Con algunos gobiernos la gente podría tener esperanzas, sueños de tener un mejor pasar, de poder irse de vacaciones, de que sus hijos estudiaran el fin de una vida mejor. No, no es siempre lo mismo porque con algunos gobiernos se puede vivir y con otros ya no se puede vivir . Entonces creo que tenemos que ser todos muy claros. Esto que pasó hace tres semanas acá en El Calafate en esta casa no es lo más importante de ninguna manera. Pero es demostrativo de que han decidido arrasar el estado de derecho porque se ha decidido arrasar con los derechos de millones de argentinos".