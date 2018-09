Smart shopping: la aventura de comprar ahorrando

De esta manera podemos hacer las compras cuando viajamos, esperamos a un amigo, tenemos una pausa en el trabajo o nos tomamos una taza de café en nuestro sillón favorito. Comodidad y conveniencia, estas dos características están estrechamente vinculadas con el e-shopping.

Sin embargo, la mayoría de los consumidores prefieren hacer sus compras en Internet con el fin de ahorrar tiempo y dinero. Hoy en día este ahorro no necesariamente significa privarnos de algo o resignar de nuestros sueños, por el contrario, implica saber qué comprar, dónde y cómo para aprovechar las mejores ofertas sin desistir de comprar lo que deseábamos. Ahí sirve la estrategia del famoso smart shopping, o compra inteligente.



Comprar ahorrando

El smart shopping es una manera de adquirir que vos permite escoger entre dos opciones: comprar más por el mismo dinero o comprar lo mismo por menos dinero. ¡En ambos casos ahorras! Para que nos resulte todo mucho más accesible y fácil de encontrar, merece la pena comenzar nuestra aventura desde las páginas que se especializan en buscar los mejores descuentos online, como la popular Picodi. Ahí encontrarás imbatibles ofertas divididas según marcas, tiendas o categorías de productos. Además, todo está siempre actual y sin ningún costo adicional. Por lo tanto, en vez de nadar a la deriva, dejá que una plataforma especial vos guie y vos permita ahorrar más.



Un truco esencial: los cupones descuento

Un recurso extremadamente útil para cada cazador de ofertas online experto son los conocidos cupones y códigos descuento, puesto que a menudo permiten ahorros de hasta un 50-70%. ¿Te gustaría comprarte unas zapatillas nuevas? ¿O quizá le querés regalar algo de accesorios a tu hermano? ¿Querés empezar a hacer deporte y necesitás ropa nueva? Buscá por ejemplo un cupón Netshoes, luego visitá la tienda y disfrutá de los irresistibles precios. Sin problemas encontrarás también códigos descuento para marcas como Nike o Adidas y de otras categorías de productos.

Gadgets electrónicos sin gastar una fortuna

Unos de los productos más buscados online son smartphones, tabletas, relojes inteligentes y otros accesorios y gadgets electrónicos. Sus precios en internet tienden a ser muy convenientes y las ofertas de las grandes multitiendas realmente buenas. Sin embargo, si tu presupuesto está muy reducido y estás buscando alguna alternativa, deberías consultar las promociones Trocafone donde encontrarás celulares usados con garantía a precios increíbles. Además, comprando un dispositivo usado ayudarás a cuidar a nuestro planeta, puesto que los desperdicios electrónicos son los más dañinos para el medioambiente.







Viajes y hoteles no solamente para los millonarios



Un espacio cada vez más grande ocupan en el mundo virtual los viajes, incluyendo vuelos, hoteles, paquetes turísticos entre otros. A todos nos gusta viajar, de distintas maneras y a diversos lugares pero todos tenemos esta alma aventurera y de pronto nos gustaría irnos por un tiempo a otra ciudad u otro país. Si nuestro destino no está muy definido, resulta más conveniente encontrar primero el lugar con el mejor precio en vez de colocar algún lugar fijo. Aun mejor es considerar distintos tipos de transporte, ya sea avión, micro u ómnibus y por supuesto diversos alojamientos, considerando hoteles, hostales, residencias privadas, bungalows etc. Si tienés algún cupón de descuento AlMundo podrías aprovechar sus excelentes paquetes turísticos o descuentos de hasta un 60% en hoteles. De esta manera empacá tu maleta, cumplí tus sueños y no te preocupes de nada más, tu bolsillo no quedará completamente vacío.







Como hemos visto, las compras online pueden resultar un deleite y una verdadera aventura, siempre y cuando adoptamos la estrategia del smart shopping y no nos perdemos en el sinfín de las ofertas virtuales. Tratá las plataformas con promociones como tu GPS, aprovechá los códigos descuento y disfrutá de tu e-shopping sin remordimientos, sin gastar una fortuna y con una sonrisa.