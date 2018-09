Asalto a Pata Pila: “Dos chicos entraron armados, pusieron gas pimienta y robaron la camioneta”

Momentos de mucha tensión vivieron este mediodía voluntarios de la Fundación Pata Pila, organización que trabaja contra la desnutrición infantil en el norte, cuando sujetos armados ingresaron al albergue, ubicado en Santa Victoria Este, maniatando a los mismos y robando una camioneta, la cual liberaron tras ser perseguidos por Gendarmería.

Para ampliar los detalles, InformateSalta dialogó con Diego Bustamante, presidente de la fundación quien comentó: “Estaba el equipo de Santa Victoria almorzando en una casa del albergue del municipio, (cuando) entraron dos chicos armados”.

Así agregó: “A punta de pistola los ataron, les pusieron gas pimienta en la casa y se robaron la camioneta con todo el equipamientos médicos y las donaciones; uno de los chicos se pudo desatar, desató a sus compañeros, vieron una moto con la que comenzaron a perseguir a la camioneta y dieron aviso a las autoridades”.

Del mismo modo, Bustamante indicó a este medio que alertaron al intendente municipal sobre lo ocurrido y, con ayuda de la Gendarmería y las radios, pudieron interceptar la camioneta en la frontera donde “estaban por cruzar a Bolivia”. Sin embargo, la presencia de los uniformados asustó a los malvivientes, quienes abandonaron el rodado y huyeron por el monte.

El presidente de la fundación señaló que no se logró la detención ni la identificación de los malhechores, no obstante “recuperamos el equipamiento y la camioneta en buenas condiciones”. Más allá del hecho, Bustamante puntualizó que “a los chicos no les pasó nada, pero nos tocó vivir un mal momento, en los cinco años que estamos en el norte jamás nos había pasado algo así”.

Finalmente, consideró importante tomar medidas urgentes a fin de resguardar la integridad de los miembros. “Los chicos duermen (en lugares) prestados, vamos a tener que conseguir un lugar nuestro, de forma urgente, porque ya quedamos con miedo”, concluyó.