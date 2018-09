Semana a puro fútbol: mirá la agenda de los próximos días

El fútbol toma un protagonismo más que importante en esta semana, ya que se vienen encuentros trascendentales. En Sudamérica se empiezan a jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que en Europa, comienza la fase de grupos de la Champions League. Además, como frutilla del poste, el domingo, Boca y River jugarán el Superclásico del fútbol argentino. Acá te dejamos los días, horarios y TV de los partidos más destacados:

Martes

Champions League

13.55 - Barcelona vs. PSV (ESPN)

13.55 - Inter vs. Tottenham (ESPN2)

16.00 - Mónaco vs. Atlético Madrid (ESPN)

16.00 - Liverpool vs. PSG (ESPN2)

16.00 - Estrella Roja vs. Napoli (Fox Sports)

Copa Libertadores

21.45 - Atlético Tucumán vs. Gremio (Fox Sports)

Miércoles

Champions League

13.55 - Ajax vs. AEK Atenas (ESPN2)

16.00 - Real Madrid vs. Roma (ESPN)

16.00 - Valencia vs. Juventus (ESPN2)

16.00 - Benfica vs. Bayern Munich (Fox Sports)

16.00 - Manchester City vs. Lyon (Fox Sports 2)

16.00 - Manchester United vs. Young Boys (ESPN3)

Copa Libertadores

19.30 - Independiente vs. River (Fox Sports)

21.45 - Boca vs. Cruzeiro (Fox Sports)

Jueves

Copa Libertadores

21.45 - Colo Colo vs. Palmeiras (Fox Sports)

Domingo

17.45 - Boca vs. River (Fox Sports Premiun y TNT Sports)