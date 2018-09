ANSES Norte colapsada, solo entregan 100 números y la gente está furiosa

Esta mañana desde muy temprano gente que esperaba, desde las 2 de la mañana afuera de la sede de Anses Norte, ubicada en calle Jujuy 43, empezó a reclamar por la cantidad de atenciones que brindan diariamente.

Un móvil de Multivisión se acercó al lugar y pudo comprobar que solo se entregaron 100 números para la atención espontánea. Según un empleado del lugar, la atención se encuentra colapsada ya que no están aún abiertas las puertas de la sede Sur, dañada tras un incendio meses atrás.

Desde el organismo se recordó que se encuentran activos oficinas de la ANSES en los Centros comunitarios de distintas barriadas como Santa Cecilia e incluso en el CCM, sobre Avenida Paraguay.

Una joven mamá con su bebé de 1 mes en brazos dijo que estaba en el lugar desde las 2 de la mañana. “Tengo que venir con el chiquito porque no tengo con quien dejarlo, para hacer trámites para él también, no me queda de otra. El tiene un mes y tengo que venir si o si a hacer el trámite no se puede sacar turno por Internet, es todo personal, hay que venir hacer fila”.







Otra mujer contó que desde hace un mes vine tratando de concretar un trámite de tenencia de su nieto. “Vinimos a las 3 de la mañana. El señor que está primero estuvo a las 2 de la mañana. Yo vine la semana pasada, era muy imposible. El jueves dieron 20 números nada más, y cerraron la puerta y no querían atender más porque estaban de paro. Todos los días una historia nueva con ANSES. Vengo hace un mes con la tenencia de mi nieto y siempre es un papel que me falta, pienso que tengo todo completo y cuando llegó acá me falta un papel más”.