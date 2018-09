La empresa de telefonía "Claro" la dio por muerta y le cortaron la línea

Isabel Pino, en diálogo con InformateSalta, relató la situación traumática que está viviendo luego de que la empresa de telefonía celular "Claro" le diera de baja a su línea porque estaba muerta.

Contó que la línea le empezó a andar mal hasta que ayer fue a un técnico pero no pudo encontrarle la falla. Fue así que se hizo presente en Claro del shopping de Av. Bicentenario de la Batalla de Salta, donde fue atendida por una joven que le dijo que su línea estaba de baja por fallecimiento.

Ante esto, la mujer solicitó a la empresa que le muestren el acta de defunción presentada según ellos. A la espera de esta solicitud, advirtió a InformateSalta que buscará una indemnización por el perjuicio ocasionado tanto moral como económicamente, ya que su actividad comercial se vio perjudicada, vende cactus y suculentas.

“Me empezó a andar mal el teléfono, fui a un técnico y me dijo puede ser que el chip este mal, entonces fui al local que Claro tiene en el Shopping. Ahí me atendió una señorita que se llama Lucia y me informó que me habían dado de baja el servicio por fallecimiento. Pero yo no me morí así que quiero que me muestren el certificado de defunción con el que actuaron para darme de baja y la indemnización que corresponde por el perjuicio ocasionado” explicó.





La mujer de profesión periodista en Radio Universidad Nacional y dueña de un vivero de cactus solo quiere ser la voz de muchas personas que viven a diario hechos de “micro violencia” y que se ven vulneradas por “errores” de otros.

Asegura que por ahora no está interesada en recuperar su línea pero si buscar le presenten el acta de defunción y ser resarcida económicamente por los daños ocasionados para con su vida profesional y económica. Hoy deberá presentarse para dialogar con la encargada y según esta reunión iniciará acciones legales.