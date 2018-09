Escándaloso audio del novio de Flor Peña con supuesta amante salteña

En Junio de este año, una mujer llamada Belén González, de 22 años, reveló que había tenido un romance con Ramiro Ponce de León, el novio de Florencia Peña. Ahora, se conocieron nuevos audios hot de una supuesta conversación entre la pareja de la actriz y una mujer.

"Hace un mes empecé a recibir una serie de toques por Facebook, me dio cuatro toques en menos de 5 minutos... Me parecía atractivo. Cuando me enteré que era la pareja de Flor Peña me dio muchísima bronca porque es un tipo que está a punto de casarse, hay criaturas de por medio...", había contado la joven en "El show del espectáculo", el ciclo radial de Ulises Jaittpor Radio UrbanaBA.

Ramiro se encuentra de nuevo en el ojo de la tormenta luego de que saliera a la luz una presunta conversación con una amante. Se trata de Eliana Mendoza, una modelo salteña de 27 años. La relación habría comenzado en 2013, el mismo año en que Flor Peña conoció a Ponce de León en un casamiento.