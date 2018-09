Continúa la búsqueda de Micaela Brisa Juárez en Salta

El papá de Micaela Brisa de 16 años nos contó que el día de su desaparición, 11 de Julio pidió permiso en el hogar Amanecer de zona Norte para ir al parque del Bicentenario y lo hizo en compañía de una compañera alrededor de las 15.

Lo curioso de esto es que la menor que escapó con ella o que salió desde el hogar con su hija, ya volvió al hogar y aseguró que se separaron en la Terminal. Hoy lleva 2 meses y 10 días de desaparecida.

En tanto, el padre insiste ante la Fiscalía sin lograr ser recibido por la Fiscal, tratando de que la investigación no cese, ya que cree que la menor está en Rosario de la Frontera. Además, indicó a InformateSalta que cree que está con un adulto porque si bien dejo su celular actualmente ingresa al Facebook. Igualmente advirtió que hace un mes dejó de ingresar nuevamente.

“Ella sola no está. Esta con alguien mayor. Alguien la tiene, ¿quién le va dar de comer? ¿Cómo se va vestir?” concluyó.







Su relación

Hugo, asegura que Micaela Brisa estaba contenta de poder volver a vivir con él tras varios años de estar separados. Ambos habían vivido juntos durante un tiempo, sin embargo, cuando el padre se separa de su pareja en aquel momento, la adolescente decide partir con ella.

En ese entonces él no lo vio mal y la menor se mudó con su ex pareja. En un momento determinado la mujer, no sabe por qué motivo, la llevo a la justicia y la entregó porque dijo no podía hacerse cargo.

Cuando él se enteró trató siempre de recuperarla y cuando estaba a punto de hacerlo ella escapó.