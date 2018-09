“No hay aumento del 25%” dijo ADIUNSa en una carta abierta

ADIUNSA, el gremio que nuclea a docentes universitarios publicaron una carta abierta en relación al conflicto salarial que viven, el cual derivó en la toma del Rectorado de la Universidad Nacional de Salta y en un paro de seis semanas. “No hay aumento del 25%. En la mayoría de las universidades primó el rechazo a la oferta. El presupuesto cayó en términos reales y puede ser peor para 2019”, dijeron.

En el escrito expresaron: A pesar de lo difundido por una gran cantidad de medios, principalmente los de mayor circulación, la oferta salarial que aceptaron cuatro federaciones no implica un aumento del 24%. El aumento en el salario básico es sólo del 15%. A eso se agrega una cifra remunerativa (aporta a la Obra Social y al sistema previsional) pero no bonificable. Esto implica aceptar el regreso de sumas en negro, lo que no ocurría desde 2008. La suma en cuestión no se tomará en cuenta para el cálculo de la antigüedad.

Explicando que percibirán aumentos en negro dijeron que en el mejor de los casos, el porcentaje quedará por detrás de la inflación al momento en que se perciba el último tramo, en noviembre. Por otra parte, no contempla la pérdida salarial ya sufrida por la docencia universitaria, por lo que ni siquiera implica una recomposición.







La cláusula de revisión, aseguran no fue garantizada; si tal hubiera sido la intención del gobierno, directamente hubiera ofrecido una cláusula gatillo, como la que se incorporó en el acuerdo de 2017.

Situación presupuestaria

A comienzos de año, la Secretaría de Políticas Universitarias anunció una “reasignación” del presupuesto que significaba una pérdida de $3.000 millones. El rector de la UNSa, Antonio Fernandez Fernandez, minimizó el impacto de esa decisión asegurando que “…no hay recorte, hay postergación…” y que sólo afecta a la iniciación de obras nuevas de infraestructura, aseguran.

“Los rectores han reconocido que las partidas presupuestarias se enviaron con mucha demora. Nuevamente, el titular de la UNSa fue uno de los voceros que sostuvo que esa situación se normalizó en los últimos tiempos. Tal afirmación, aún si es correcta, desconoce dos aspectos: que el envío de fondos con demora implica la depreciación de los mismos, y que hay actividades que no recibieron ni un peso en el año, como los subsidios para los proyectos de investigación y para las actividades de extensión universitaria”.







El rol de las federaciones firmantes

La aceptación suscrita por CONADU, FEDUN, FAGDUT y UDA constituye un aval a la intención del gobierno de desactivar el conflicto universitario. A una semana de la fecha prevista para el envío del proyecto de presupuesto para que sea considerado en el Congreso, la firma del acta le da una herramienta al oficialismo para instalar en la opinión pública que el conflicto salarial está terminado y le da aire para continuar delineando el presupuesto de ajuste en coincidencia con el Fondo Monetario Internacional”.