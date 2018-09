“Humildad ante todo”, el mensaje de dos reinas que ya palpitan la elección provincial

Este viernes 21 de septiembre el Centro Cívico Municipal (CCM) será escenario de la elección de la reina provincial de los estudiantes. Palpitando ese momento, Rocío Faber, la reina provincial saliente y Melisa Cytlau, soberana que representará a la Capital, visitaron los estudios de InformateSalta y dejaron un claro mensaje a las candidatas: deben llevar la humildad como estandarte.

Por su parte, Rocío, triste por ceder la corona pero con la satisfacción de haber representado a la provincia de la mejor manera, contó que durante este año trabajó arduamente en acciones solidarias.

“Fue toda una responsabilidad de llevar a la provincia en alto y gracias a Dios los mensajes que recibo del estudiantado salteño son todos positivos. Fue hermoso cada momento que viví, lo recuerdo como si fuese hoy. Me acuerdo cada día, cada noche, todo, muy feliz por todo. Es una experiencia hermosa que no todas se animan a vivirla,” dijo.

En medio de los cuestionamientos a este tipo de concursos, sus palabras fueron contundentes. “Me encanta poder avanzar en conocer a una candidata por lo intelectual y no por la belleza, porque hay muchas chicas que son muy inteligentes, un reinado del estudiante es abarcar todo,” expresó.

Asimismo, recomendó a las candidatas que sean lo más humilde del mundo y se muestren tal cual son. “No vende una persona ficticia, que demuestre que realmente en su corazón hay amor, que lo trasmita a las personas, que es lo más importante. Les deseo el mejor éxito del mundo,” manifestó.







En tanto Melisa, ansiosa y con los nervios a flor de piel, no dejó de subrayar ni un solo segundo lo hermoso que es para ella poder vivir este momento. “Es lo mejor que me puede estar pasando, es hermoso, cuando lo ves de afuera es una cosa, pero estás adentro y ves todo como realmente es, es una maravilla, me encanta, es muy linda la experiencia,” indicó.

Finalmente, instó al resto de las jovencitas a siempre perseguir sus sueños. “Que nunca se rindan, porque cada granito de arena que aporta a lo que quiere ser, lo va a lograr, poniendo ganas, uno siempre llega a los sueños que quiera cumplir,” señaló.