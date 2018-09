San Millán se anota en la carrera por la conducción del PJ de Salta

Luego que desde distintos sectores propusieran a Juan Manuel Urtubey y Walter Wayar como posibles candidatos a conducir los destinos del Partido Justicialista de Salta, en las últimas horas se conoció que el ex senador nacional Julio Argentino San Millán, también tendría intenciones de participar en las elecciones del próximo domingo 25 de noviembre.

Así lo confirmó Manuel Santiago Godoy, presidente de la comisión de Acción Política del PJ, en diálogo con FM Aries, quien agregó que el ex legislador representa al sector del romerismo. “San Millán trabaja conjuntamente con Romero, que tiene en casi toda la provincia gente que trabaja en nombre del Partido Justicialista”, manifestó.

Si bien el diputado confirmó que no integrará ninguna lista, manifestó que trabajará desde el llano en apoyo a Urtubey tras considerar que el presidente del partido siempre coincide con el gobernador. “Me parece que debe ser el presidente por todo el tiempo que le falta y después si larga su candidatura a nivel nacional y es presidente de los argentinos, es otra cosa, y el Partido Justicialista se rearmara, en base a la gente que se propone”, dijo.







Godoy sostuvo también que los candidatos a gobernadores no deberían ser vicepresidentes del partido, en clara referencia a Miguel Isa, quien ya anticipó que si Urtubey es candidato a presidente, irá por la gobernación. “Me parece que hay que renovar el partido, hay que buscar los nuevos hombres y mujeres que hay en el interior de la provincia y en Capital”, afirmó.

Además manifestó que le propuso a Walter Wayar trabajar en una lista unidad que no llegó a buen puerto. “Ellos propusieron una serie de condiciones que no se pueden cumplir, entre ellas, hacer las elecciones después, pero no podemos hacerlo porque el artículo 50 de los partidos políticos establece que si no hacemos elecciones cada 4 años nos intervienen”, afirmó.







Por último, expresó que la cuenta corriente del PJ de Salta tiene un saldo de $611 mil, dinero que no puede ser utilizado por ninguna de las listas. “La pongo a disposición para que todo el mundo sepa que no puede ir a ninguna de las listas intervinientes dentro de la interna partidaria”, finalizó.