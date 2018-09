Habló Eliana Mendoza, la mujer que salió con Ramiro Ponce de León

Tras los dichos de la actriz sobre el "poliamor", la mujer señalada como la tercera en discordia en la pareja aseguró que estaba enamorada del abogado. "Él me decía que la amante era Florencia Peña, no yo" dijo.

Después de que Florencia Peña admitiera que los audios entre Ramiro Ponce de León y su amante, Eliana Mendoza, son actuales y no de hace años, como habían afirmado ella y su novio en otras entrevistas, la tercera en discordia rompió el silencio y se refirió al "poliamor", indicó Teleshow.

La actriz y jurado del Bailando 2018 había asegurado que mantiene una "relación abierta" con el abogado salteño, con quien está en pareja hace seis años y tienen un hijo en común (de 11 meses). También sostuvo que estaba al tanto del vínculo de Ponce de León con otras mujeres pero que le duele la exposición: "Lo último que quiero es que él esté en este punto, y si él pidió que no se filtraran los chats, fue porque sabía que me dañarían, pero yo ya sabía de la existencia".

Horas más tarde, Mendoza se comunicó con Jorge Zonzini a través de un extenso mensaje que el empresario envió a Teleshow. "No pertenezco a ningún juego perverso de poliamor", es lo primero que aclaró en el texto en el que enumeró sus opiniones.

"A mí, el gran barón me decía que la amante era ella, no yo, y que no la podía dejar por el bebé. Soy una mujer, salteña, de General Güemes, romántica y con don de gente que creí ciegamente en lo que mi hombre hombre me dijo durante cinco años", detalló sobre el tipo de relación que -según indicó- mantenía con Ramiro Ponce de León.

También aseguró que padeció "violencia de género, violencia psicológica y manipulación machista" y agradeció a sus amigas por haber hecho públicos los audios que intercambió con el abogado salteño.

"La señora Peña nunca me invitó a su juego psicópata, si es que existe y si no es solo una vil maniobra para no dar más vergüenza de la que dio. Machista y misógina sonó Florencia Peña al referirse a otra mujer como lo soy. ¿Lo es?", cuestionó.

Sobre el final del mensaje que escribió, Mendoza aseguró que perdió un hijo, fruto de su relación con Ramiro Ponce de León. "No supe, no quise o no pude ver al cobarde que hoy sonríe por hacerle daño a alguien que lo creyó un hombre y que perdió un embarazo de él", sostuvo.

"Estuve enamorada y siento mucho dolor, pero más dolor me provoca el triste papel de los hijos y padres de esta pareja que hacen una ficción esquizoide de su farsa familiar. Dios me bendijo a tiempo. Solo regalé cinco años de amor. Aún me sobran muchos, muchísimos más", concluyó Eliana Mendoza.