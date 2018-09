Santa Fe: estudiantes viralizaron más de mil fotos privadas de sus compañeras

La Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe amaneció este lunes con cientos de carteles pegados por las estudiantes que decían: "Mi cuerpo vestido o desnudo no te habilita a nada que yo no desee", "no soy tu objeto de consumo" y "están en 2018, las cosas cambian, las mujeres se rebelan y lo que hicieron no es normal". Fue parte de la denuncia que iniciaron las adolescentes después de enterarse que sus propios compañeros habían divulgado sus imágenes, sin su consentimiento, por la web.

Un alumno de la escuela había creado, en enero de 2017, una carpeta virtual -en Google Drive – que compartió con sus compañeros, cuyo título era "Tarea". En ésta comenzaron a subir fotos de las chicas del aula, sin que ellas lo supieran. Meses después, sumó a otros varones de distintas escuelas de la región que también hicieron su aporte con imágenes de sus propias compañeras. Llegaron a ser más de mil.

Fueron las propias protagonistas del "book" no autorizado, las que se enteraron el pasado fin de semana y denunciaron a sus propios compañeros por usar sus imágenes con el fin de sexualizarlas.

Además, hablaron con las autoridades del colegio, hicieron un escrache en las redes sociales y llenaron los pasillos del colegio con carteles repudiando lo sucedido.



Si bien enseguida los jovenes borraron la carpeta, se inició una investigación interna en las escuelas para determinar cuántas personas participaron o tuvieron acceso a ese material y analizar posibles sanciones. .

Las estudiantes adelantaron que tenían intenciones de presentarse ante la Justicia para que el caso sea investigado.