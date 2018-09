Claudia María Dominguez propone a los salteños mejorar sus vidas desde la espiritualidad

El periodista, escritor y conductor de radio y televisión argentino, Claudio María Domínguez, llegó a Salta para brindar su charla “Del karma al dharma – de la medicación a la meditación”, este sábado 22 de septiembre en Casa de la Cultura.

Previo al encuentro con su público, visitó InformateSalta donde compartió un poco de su extensa experiencia en asuntos espirituales, personales, de reflexión y de superación, haciendo especial énfasis en la necesidad de superar las adversidades, a fin de satisfacernos por sobre todas las cosas.

Lo primero que propuso es “dejar de depender de la mirada social, no puedo depender todo el tiempo de ser actor de reparto patético de lo que los demás nos hagan, no solo es la tapa del diario, el gobierno, el dólar, sino de lo que en la calle y la casa me reporta, no soy el conflicto diario en mi trabajo. ¿Quién soy? ¿Quién es el ser que habita en mi cuerpo”, reflexionó.

Por otra parte señaló la necesidad de limpiarnos de lo que nos hace mal. “Si mi estado de conciencia es claro, voy a tener claridad, si es turbulento, voy a traer densidad; ¿no me guista lo que me pasa? ¡Planteate lo que estás haciendo!”. En base a esta idea, recalcó que “si no sos servidor de la luz, ¿por qué te va a ir bien en la vida?

Por otra parte, Claudio se permitió indagar en la realidad del comportamiento de la gente, en medio de la crisis actual. “El argentino es muy pasional, cuando es bueno, es solidario; cuando odia, odia; este malestar político genera odio (…), mientras el consciente colectivo no se eleve sobre esa chatura, la gente no va a salir adelante”.

