Elecciones de Reinas: 70% a favor de que se realicen

Según una encuesta realizada por InformateSalta, de la que participaron 4540 personas, casi un 70% está de acuerdo con estos certámenes.

Sin embargo, una tendencia que viene ganando adeptos, tiene que ver con que es necesario dejar de lado los concursos de belleza donde la mujer es considerada un objeto.

Esta movida que se viene instalando en algunas provincias o municipios, avanzó en iniciativas legislativas que prohíben a organismos públicos auspiciar o dar apoyo económico a los concursos de belleza; o impiden la participación de funcionarios públicos entre los jurados, siempre y cuando esos certámenes estén ligados o asociados a la evaluación del aspecto físico de mujeres y hombres.

Esto, según dicen, cosifica a la mujer y la valora más por atributos externos, que por lo que es como persona.

Sin embargo, no todos comparten esa visión, y consideran que la elección de reinas y princesas no tiene nada de dañino, que algunas ganarán, otras no, pero en definitiva es premiar a la mujer, en algunos casos por su belleza, en otros por su inteligencia, o por su simpatía.







Datos

En la encuesta que realizamos, donde buscábamos indagar sobre si “¿Estás de acuerdo con las elecciones de Reina de los Estudiantes?, un 69.6% opinó que “Si, que no afectan a nadie”.

En segundo lugar se ubicó la opinión de quienes consideran que “Me da lo mismo”, con el 15.4% de los votos.

Finalmente, con el 15% de los votos, se ubicó la opción de quienes sostienen que no están de acuerdo con los concursos porque se cosifica o denigra a la mujer.

En total, participaron 4540 personas de esta encuesta.