La chofer atacada por un pasajero estaba embarazada

María Fernanda Aquino, la chofer de colectivo que fue golpeada por un pasajero en junio, contó ayer que estaba embarazada de pocas semanas al momento del ataque y que no lo sabía. El agresor fue condenado a un año de prisión.

El 7 de junio por la tarde, Víctor Wilfredo Calle subió al colectivo del corredor 7 que manejaba María Fernanda Aquino. La conductora le pidió que pagara su pasaje porque no lo había hecho.

Ayer, María Fernanda contó a El Tribuno que no sabía que estaba embarazada cuando Víctor Wilfredo Calle la agredió. Aseguró que ahora cursa el quinto mes y que debieron realizarle numerosos análisis para verificar el estado de salud del bebé.

"Los estudios me dicen que está bien, pero hasta que no nazca no voy a estar del todo tranquila", dijo. Por las heridas que sufrió, María Fernanda estuvo tres meses sin trabajar, pero pudo volver hace dos semanas.

Sobre la condena que recibió su agresor, señaló: "No tengo la facultad de medir si es poco o mucho. Si la Justicia lo dispuso, está bien".

También dijo que está tranquila porque sabe que está preso, pero que tiene miedo de que le haga algo a ella o al hijo que espera cuando salga.

Resarcimiento

Si bien la causa penal por el ataque que sufrió está resuelta, María Fernanda Aquino seguirá adelante con una demanda civil con el objetivo de lograr un resarcimiento económico.

Aseguró que el propósito es afrontar los gastos médicos que tuvo por las lesiones que sufrió y los honorarios de su abogada.

"Antes estaba fija en el 7 E, pero fui reemplazada en esa línea porque estuve mucho tiempo afuera. El hombro no me quedó igual que antes", describió María Fernanda, de 29 años.