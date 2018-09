Esta noche se conocerá a la Reina Provincial de los Estudiantes 2018

Comenzaron los preparativos. La playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal ya se encuentra despejada y lista para desplegar la alfombra roja que verá desfilar a las 18 candidatas departamentales que arribaron a nuestra capital con intenciones de convertirse en la nueva Reina Provincial de los Estudiantes.

La gala tendrá lugar hoy, a partir de las 19 hs. extendiéndose hasta la medianoche, momento en el que se conocerá a la nueva soberana. En diálogo con Guadalupe Colque, Secretaria de Desarrollo Social Municipal, explicó a InformateSalta que aspiran a crear un clima de amistad y camaradería para favorecer el crecimiento personal de las participantes.

En medio de un clima de cuestionamientos en torno a esta clase de concursos, Guadalupe Coleque explicó que no comparte la idea de la cosificación de la mujer: “La idea es que el jurado resalte no solo la belleza física sino la belleza interior, que las chicas se muestren tan cual son. Hay jóvenes con mucho talento, mucha experiencia intelectual y mucha experiencia deportiva. Son excelentes referentes de la juventud”. A esto añadió que tanto los colegios como las jóvenes son invitados a participar, sin obligación alguna. “Este clima no afecta a nadie, estamos cuidándolas y haciendo todo para que vivan una experiencia de crecimiento”, expresó Colque.

Los festejos se concentrarán en el CCM a partir de horas 19. Los interesados en asistir a la gala podrán ingresar por calle Lola Mora. Si bien no se cobra entrada, se pide la donación de un alimento no perecedero. Se planea vivir una jornada con diversos artistas como La Ferro Band, David Leiva, Gaby Morales, entre otros. No faltará la ambientación del lugar, con show de luces y música. Se espera que jóvenes del interior arriben también a los festejos, para alentar a sus candidatas y formar parte de esta fiesta que incluye a toda la provincia.

“Apuesto por la juventud, no todo está perdido. Con este pequeño grupo de chicas se ha demostrado que la juventud trae muchos valores. Apostamos a una diversión sana para que compartan la amistad, la solidaridad”, finalizó Guadalupe Colque.