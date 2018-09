Caso de Luján y Yanina: “Estamos cerca de demostrar que fueron asesinadas”

Pasaron seis años del terrible hallazgo. Luján Peñalva y Yanina Nuesch fueron encontradas sin vida pendiendo de un árbol en la zona sur de la ciudad tras dos días de permanecer desaparecidas. La causa fue cerrada como suicidio, pero la familia Peñalva insiste en que se trató de un homicidio. Ayer lograron que la justicia reconstruya el hecho. “Estamos cerca de demostrar que fueron asesinadas”, dijo el abogado Pedro García Castiella.

La medida se concretó luego de que busquen respuestas en un perito de parte en los Estados Unidos, las conclusiones no coincidieron con el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). “Se hizo un trabajo extenso y agotador, se ha practicado una gran cantidad de alternativas y posibilidades, el CIF tuvo la oportunidad de exhibir su hipótesis, también el tribunal de impugnación y finalmente sobre la nuestra” dijo el letrado por Somos Salta.





Castiella contó sus sensaciones luego del trabajo realizado. “Me llevo apreciaciones personales, muy buenas, teníamos una gran incógnita en un punto en particular que es la posibilidad de que la soga pueda provocar una tarea de izamiento de un cuerpo hacia otro, cosa que no se pudo lograr. Se nos cuestionó que se estaba usando una soga nueva porque nosotros no queríamos que se usase la original para preservar la cadena de custodia para eventuales estudios a futuro, pero la fiscal objeto y quería que sea en la verdadera”.

“Para nosotros estamos más cerca de demostrar eso, que fueron asesinadas, se hizo la práctica con la soga original y tampoco traccionó, es decir que es imposible que un cuerpo ice a otro. Además para la práctica del CIF le faltaban 35 centímetros de soga que tuvieron que adicionar para que una chica le pueda colocar el lazo a la otra. La realidad, la naturaleza y la física no mienten”, sostuvo.

En el lugar también estuvo la perito de parte Ninoska Martínez quien aseguró: “Estoy emocionada porque ya hicimos este estudio anteriormente en Estados Unidos no coincidimos con la hipótesis del CIF. Presentamos a la juez nuestra hipótesis. Este es el primer paso de una etapa crucial de la investigación, de aquí nos movemos a la siguiente etapa”.