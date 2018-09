Coronel Moldes: Realizarán una nueva promoción y colecta de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia cerrará las actividades de colecta de sangre y promoción de donación por aféresis y de médula ósea de setiembre con tres días de campaña en Coronel Moldes.

El martes 25 y miércoles 26, el equipo de promoción mantendrá reuniones con autoridades y funcionarios municipales, visitará colegios y medios de comunicación para informar a la comunidad todo lo atinente a la donación de sangre, el método de donación por aféresis y la importancia de inscribirse como potencial donante de médula ósea para ayudar a personas afectadas por enfermedades de la sangre.

El jueves 27, el móvil equipado para recibir a cuatro donantes en forma simultánea, estará instalado en la plaza central de la localidad desde las 8, para recibir donaciones voluntarias de sangre de cualquier grupo y factor.

Pueden donar varones y mujeres de entre 18 y 65 años de edad, con un peso corporal mínimo de 50 kilos y en buen estado de salud general. Es decir, que no tengan antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa para el receptor.

No pueden ser donantes las embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento y quienes se hayan sometido a cirugía, colocado un piercing o realizado tatuaje en los últimos doce meses.