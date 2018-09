El comercio no trabaja hoy por su día y mañana no paran

César Guerrero, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, reveló que el día no laborable incluye a todos los trabajadores que estén encuadrados convenio 130/75, o sea a supermercados, shoppings, mayoristas y minoristas.

Remarcó que el gremio a nivel nacional negocia con las cámaras empresarias que el 10% remunerativo adicional que lograron por fuera del aumento paritario del 15% que se pague en una sola cuota y no escalonado como se acordó.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio se informó que no adhieren a la medida de fuerza, no porque no compartan los reclamos, sino porque hoy lunes no habrá atención comercial por el día de los empleados.







"Por la situación que se vive, dos días sin atención comercial va a ser perjudicial para ambas partes. Pensamos que era tensar mucho la cuerda y más teniendo en cuenta que en Salta particularmente tuvimos los feriados del Milagro en donde la atención no fue de todos los días. No es la mejor ecuación para que el trabajador continúe manteniendo la fuente laboral", dijo Ángel Ortiz, secretario adjunto de la entidad gremial.

Precisó que "en caso de fuerza mayor, los trabajadores que vivan a más de 25 cuadras de su puesto de trabajo, la empresa deberá garantizarle el traslado o en su defecto estará justificada la inasistencia. Hay muchos empleados de comercios que se verán afectados y no podrán llegar porque viven en Cerrillos, Quijano o zonas aledañas a la ciudad".

Por su parte, la Cámara de Comercio en consonancia con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACS) manifestaron su desacuerdo a la medida de fuerza, entendiendo que tiempos difíciles como los que atraviesa el país en general y el sector comercial en particular, "no se superan con acciones de esta naturaleza, sino con esfuerzo por sostener las fuentes de empleo genuino".







Posterga el Tren a la Nubes

El Tren a las Nubes debió reprogramar la salida de mañana para el miércoles, debido al paro nacional convocado por la CGT, al que adhieren los gremios de UTA, Fraternidad y Unión Ferroviaria.

El presidente del Tren a las Nubes, Carmelo Russo, informó que “los pasajeros que lo deseen podrán realizar su viaje el día miércoles 26 o bien cambiar para cualquier día que deseen hasta el 30 de diciembre del 2018 sin ningún tipo de cargo”.

En tanto, aclaró que aquellos pasajeros que por cualquier motivo decidan cancelar su viaje recibirán la devolución correspondiente del 100% de lo abonado por el mismo canal que realizaron la compra.