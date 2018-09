Mañana no habrá transportes escolares: “Tenemos temor a agresiones”

Así lo manifestó Nilda Bini, representante del sector, en el marco del paro de la UTA. Sostiene que “no quieren arriesgar a los chicos”. Además enfatizó que no están garantizadas las clases. No le descontarán el día no trabajado a los padres.

En el marco de la adhesión de UTA (Unidad Tranviaria del Transporte) al paro general convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo), Nilda Bini, representante de la Asociación de Transportes Escolares, en diálogo con InformateSalta, confirmó que no prestarán el servicio en la jornada de mañana por temor a agresiones.

“Ir con los chicos es muy complicado”, manifestó, a la vez que explicó que las escuelas tampoco garantizan las clases porque también los maestros se trasladan en transporte. “Es problemático, porque a veces llevamos a los chicos, y la maestra no está, el colegio no lo quiere recibir, entonces, ante eso, no vamos a salir”, afirmó.







Por otro lado, explicó que les anticiparon a los padres a comienzo de año que no trabajarían en caso que la UTA realice una medida de fuerza, a la vez que aclaró que no se les descontará el día no trabajado. “Abonan igual, porque hay otras cosas que se contraprestan, es otro tipo de relación, no es un comercio común”, dijo.

El transporte, más caro

Bini detalló que empezaron el año con $1600 el servicio completo, que significa buscar al nene de la casa, llevarlo a la escuela y retornarlo al domicilio, pero debido a la suba del combustible, debieron modificarlo. “Desde julio empezamos a aumentar para llegar a fin de año con $1900, y si seguimos a este paso el año que viene, la cuota se va ir un poco más alta, y va a ser un cimbronazo grande”, manifestó.