Tras un año de espera, el banco negó el crédito a algunos del beneficiarios ProCreAr

Beneficiarios de los desarrollos urbanísticos ProCreAr Talavera y Grand Bourg se reunieron con los senadores nacionales, Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore. Los pre-adjudicatarios de los dúplex y departamentos les plantearon su situación con el banco Santander Río.

En este marco, Cecilia Lizárraga en diálogo con FM Express contó que el banco Santander Río, quien ahora está a cargo del financiamiento, no acepta la condición laboral en la que están incluidos los becarios del CONICET. Su caso no es el único, incluso hay una profesional radióloga que no la aceptaron por su actividad de "alto riesgo".

Ante esta situación que desconocían los legisladores nacionales, se comprometieron a citar a referentes del Banco y del ProCreAr.

“El 17 de septiembre nos rechaza el banco a nosotros. Tuvimos que llenar un lista en la página vía online del Santander Río. Llenamos y nos llamaron para decirnos que no entendían el contrato de mi pareja con el CONICET. Les explicamos lo que era y nos dijeron que el producto no es para los becarios. Nos dijeron que ellos tenían sus propias bases y condiciones” recordando que el ProCreAr los aceptó con otras bases y condiciones que ellos no están respetando.

Además, Celeste es contador independiente, monotributista y la entidad bancaria no le aceptó sumar sus ingresos, ignorando las bases de ProCreAr que pide informar los ingresos familiares.

“Creemos que es una elección discrecional del Banco cuando no debería ser. Nosotros lo que pedimos es que se respeten las bases y condiciones, que lo dice el contrato y que son de público conocimiento, inclusive ingresando a través del Banco vos tenes un link que te lleva a las bases y condiciones del Procrear, a los anexos donde dice las bases y condiciones y hay un articulo específico que dice el tema de los beneficiarios de becas del mismo Estado” especificó.







En cuanto a la cuota, que se espera no sea muy elevada según el UVA. "El general de los beneficiarios lucha un ajuste razonable en razón al salario. En este reclamo a nivel nacional son 130 mil familias afectadas. En principio en una simulación realizada en la misma página si se accediera a toda la suma requerida por cada familia la primera cuota sería de 10.222 en 30 años pero esta suma se modifica día a día por el UVA" agregó.

“Varios funcionarios del Gobierno ya presentaron proyectos para que se modifique la condición de créditos UVA porque como todos saben el ajuste de crédito UVA no viene relacionado directamente con el aumento del salario y eso es lo que pedimos nosotros que se haga razonable a nuestro salario y no por encima” concluyó.