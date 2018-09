Paro nacional: ¿Qué reclamaron y quiénes marcharon en Salta?

Gremios, organizaciones sociales, sindicatos y movimientos políticos se movilizaron por las calles céntricas de Salta, hasta llegar hasta la Legislatura Provincial, donde hicieron la concentración de todos los participantes que decidieron marchar en el marco del paro nacional, en contra de las medidas económicas que lleva adelante el gobierno nacional.

InformateSalta estuvo presente en la concentración de los manifestantes, pudiendo dialogar con los principales referentes obreros que se sumaron a la marcha. Uno de ellos fue Jorge Guaymás, secretario de la CGT y el líder de Camioneros en Salta, quien se mostró enojado por la política económica de Nación.

“El Gobierno no nos quiere escuchar, no nos escuchó, ya es claro que el gobierno escucha solamente al Fondo Monetario Internacional, es un gerente del FMI”, reclamó Gauymás quien agregó: “Hacemos el paro porque queremos que el Gobierno cambie el rumbo, porque nosotros decimos que hoy se fue (el ahora ex presidente del BCRA, Luis) Caputo, es una medida buena para ellos (por el FMI), para nosotros es lo mismo”.

En cuanto a un balance del acatamiento al paro general, Guaymás consideró que fue “muchísimo, completo, total, la nuestra a lo largo y a lo ancho del país incluyendo a nuestra provincia ha sido total, y creemos que esto es el principio”.

Quien también estuvo presente en el lugar fue Juan Arroyo, secretario general de ATE, quien criticó “las políticas que lleva el gobierno nacional, con ajuste, con impuestazo y, sin dudas, estamos pidiendo reincorporación de todos los trabajadores despedidos a lo largo de este mandato que lleva este gobierno, sobre todo que salga el FMI de nuestro país”.

Por su parte, Justino Ustárez, miembro de la Interhospitalaria, aprovechó su diálogo con InformateSalta para comentar que “los profesionales médicos también estamos en conflicto, con esta política del desguace del gobierno nacional”. Finalmente aseveró que hoy en día la salud “está en crisis, porque faltan profesionales médicos en todos los centros de salud, hoy la gente va al hospital y no tienen respuestas”.