Solís defendió la Elección de la Reina: “Ayuda mucho a contrarrestar los flagelos”

Pese a los duros cuestionamientos del Observatorio de Violencia contra la Mujer a la Elección de la Reina de los Estudiantes, Gustavo Solís, intendente de Rosario de la Frontera, en diálogo con InformateSalta, dijo que todas las opiniones son respetables, pero destacó que en la ciudad termal todo lo vinculado a la fiesta de los estudiantes y sobre todo a la construcción de las carrozas, tiene una connotación muy importante porque contrarresta ciertos flagelos que golpean a la juventud.

En ese marco, señaló que las actividades que se realizan en el marco de la semana de los estudiantes impulsan a los chicos a trabajar en equipo, interactuar y también les llena la agenda para que tengan cosas que hacer a la salida de la escuela. “Acá hemos sufrido mucho hace algunos años y es importante que nosotros desde el Estado generemos actividades a los jóvenes”, sostuvo, a la vez destacó la realización de acontecimientos vinculados a los deportes y a la cultura .

El logro de un pueblo

Solís no ocultó su emoción tras la coronación de Renata Miotti, de Rosario de la Frontera, como reina de los estudiantes de Salta, y aseguró que en las ciudades pequeñas el logro de cualquier de los vecinos y la trascendencia que puedan tener por afuera de los límites del municipio, los pone muy contentos a todos. “Acá mayormente nos conocemos entre todos los vecinos, y bueno eso potencia los sentimientos que despierta cada uno de ellos”, dijo.

Además señaló que en particular lo de Renata fue una gran alegría no tan solo por el logro en si mismo, sino porque en Rosario de la frontera se vive de una manera muy particular todo lo vinculado a los estudiantes. “Nos involucramos bastante, te diría que toda la comunidad, y eso hace que estas cosas se valoren, así que muy contento, esperemos que pueda tener una linda experiencia sobre todo en estos días que les va a tocar estar en Jujuy representando a la provincia”.

Por último, sostuvo que desde el área de la juventud colaborarán para que los jóvenes puedan acompañar a Renata. “Estamos colaborando con dos colectivos, y bueno como apoyo grupal también hemos acompañado a Renata en algunas cuestiones y también en lo que respecta a la parte protocolar, es importante que ella como representante de la provincia pueda llevar presentes, souvenirs a las candidatas de las otras provincias, como una forma de vender lo que somos y de dónde venimos”, finalizó.