Se eligió el peor DT del mundo y es un argentino...

La gala de los premios de The Best entregados por la FIFA fue un éxito y tuvo al croata Luka Modric como el mejor futbolista del año. Paralelamente a la ceremonia, y como desde hace dos años, el diario Marca de Madrid realizó la encuesta para entregar de manera simbólica los premios "The Worst".

Se trata de premios simbólicos, y vota cualquier lector que ingrese al sitio web del medio español para elegir a los peores de la temporada.

En esta lista, el que aparece como peor DT no es otro que Jorge Sampaoli, el ex entrenador de la Selección Argentina que dirigió al equipo durante el Mundial de Rusia, que resultó un fracaso.

Sampaoli obtuvo un 74% más de 100.000 votos, superando al italiano Vincenzo Montella con el 22% (Milan y Sevilla) y al holandés Frank De Boer con el 4% (Crystal Palace).

Todos "los peores":

-Peor arquero: Loris Karius (Liverpool-Besiktas)

-Peor defensor: Victor Lindelöf (Manchester United)

-Peor mediocampista: Wesley Sneijder (Niza)

-Peor delantero: Alexis Sánchez (Arsenal-Manchester United)

-Peor entrenador: Jorge Sampaoli (Selección Argentina)

-Peor refuerzo: Leonardo Bonucci (Milan)

-El peor 11 de la temporada: Karius (Liverpool-Besiktas); Lindelöf (Manchester United), Bonucci (Milan), Höwedes (Juventus); Ganso (Sevilla), Bakayoko (Chelsea), Sneijder (Niza), Özil (Arsenal); Alexis Sánchez (Arsenal-United), Vietto (Valencia) y Iheanacho (Leicester).