Remiseros continúan reclamando, se manifestaron en la Legislatura

Aprovechando la presencia del jefe de gabinete de la provincia, Fernando Yarade y el ministro de economía, Emiliano Estrado, quienes se reunieron con legisladores en la Cámara de Diputados, un grupo de remiseros pertenecientes a UCRAS tomó la decisión de encadenarse, continuando con los reclamos que vienen planteando desde semanas anteriores.

Sergio Salinas, uno de los choferes presentes en la protesta, señaló: “Las remiseras evaden millones y no les hacen nada, hay intereses ocultos. No nos vamos a ir hasta que nos den una solución cierta, no queremos promesas. Son siete compañeros y una mujer embarazada los que están encadenados”.





El conductor se refirió al secuestro de uno de los vehículos de un compañero. “Hay autos circulando con un mismo número de licencia, autos mellizos. Mandaron una carta de rescisión de contrato, pero nunca notificaron las bajas y salieron a secuestrar los autos. El auto que está secuestrado tiene el contrato vigente”, dijo y agregó que se trata de uno de los vehículos del marido de la mujer embarazada encadenada.

“Ella y el marido tienen el auto secuestrado, no se van a mover porque es su única fuente de trabajo, si no les dan el auto no tienen para comer hoy en día. Todos nos vamos a quedar hasta que nos den una situación”, expresó el remisero.

Salinas acusó a la AMT de no ejercer su control como corresponde: “Remises San Cayetano está funcionando sin base, los autos están estacionados en la calle, los operadores están adentro de una construcción, y la AMT está permitiendo que esa agencia funcione de esa manera”.

Diálogo con Godoy

El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, se acercó para conversar con los choferes que protagonizan la protesta en la Legislatura.

“Esto es producto de las idas y venidas de la AMT, de la Municipalidad, de un desborde y descontrol donde los choferes de taxis y remises se sienten tocados, cualquiera sea la resolución que se tome”, manifestó el diputado.

Godoy señaló que el organismo de control es la AMT y “debe aportar la solución que debe ser pública y transparente para que no haya más problemas”.