Una innovadora terapia linfática manual ayuda a curar enfermedades

Junto a su esposa, el doctor José María Pereira de Godoy, un reconocido médico angiólogo de Brasil, creó una novedosa técnica de drenaje linfático manual para el tratamiento de pacientes oncológicos, con linfedema y elefantiasis, al que bautizó “Método Godoy.”

Ambos estuvieron trabajando durante 2 décadas en el mismo y desde hace 6 años crearon una escuela internacional para difundirlo en el mundo entero. La semana pasada, el médico dictó en Salta dos cursos destinados principalmente a fisioterapeutas y kinesiólogos.

En diálogo con InformateSalta, Pereira de Godoy detalló que a través de la terapia linfática manual, nombre que usaron para diferenciar el método del resto de las técnicas, pacientes con problemas con linfedema (un tipo de inflamación que ocurre cuando la linfa se acumula en el tejido blando del cuerpo) y elefantiasis, lograron importantes avances.

“Con este concepto de tratamiento es posible curar la elefantiasis. Hoy tenemos decenas de pacientes que tenían elefantiasis y no tienen más. Es una evolución muy grande acerca del tratamiento del linfedema. La mayoría de los pacientes no tiene la posibilidad de pagar, no tiene la plata y eso dificulta mucho el tratamiento del paciente. Para nosotros es más una cuestión de ayuda humanitaria,” explicó.

Este método, que también puede ser utilizado para tratamientos estéticos, ya se aplica en las principales y más famosas clínicas del mundo. “En Salta hicimos dos cursos, un curso pos cáncer de mama, es posible revertir totalmente la fibrosis, mejorar la respiración, mejorar mucho la calidad de vida de esos pacientes. Y otro pre y post operatorio porque necesitamos saber científicamente lo que vamos a hacer y lo vamos divulgar en todo el mundo. Yo creo que va a ayudar a muchas personas que muchas veces hacen algunas conductas que no son más apropiadas,” detalló.

Finalmente, el doctor Pereira de Godoy hizo hincapié en la importancia de que los médicos conozcan el nuevo concepto que ayuda notablemente a los pacientes con este tipo de patologías, razón por la cual lleva su experiencia y su creación a todos los países del planeta.