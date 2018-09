Macri fue a buscar al colegio a su hija en un helicóptero oficial

El presidente Mauricio Macri llegó de Estados Unidos y se dio el gusto de ir a buscar a su hija menor, Antonia, al colegio y en el flamante nuevo helicóptero del Estado. Casualmente, la aeronave es la misma que NOTICIAS mostró en exclusivo en julio y que desde Presidencia salieron de inmediato a aclarar que la compra la había hecho el Ministerio de Seguridad y que era de esa cartera.

El flamante Eurocopter H155 llegó en agosto y lo presentaron como una de las dos nuevas unidades que la cartera de Patricia Bullrich adquirió por más de 10 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Algo que desde Presidencia habían aclarado cuando NOTICIAS reveló las fotos de la nave que estaba por llegar al país: “Es un helicóptero que no lo compra Presidencia, sino que lo adquiere el Ministerio de Seguridad. No es de la flota de secretaría General ni tampoco va a ser de la flota aérea presidencial. Seguridad lo compró para usos múltiples”. Por lo visto, uno de esos usos múltiples” es que lo use el Presidente.

El helicóptero aterrizó en el predio de la Agencia Nacional de Discapacidad que está pegado al Liceo Franco Argentino “Jean Mermoz”, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, establecimiento al que asiste Antonia Macri.