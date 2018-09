Carpichos de Salta: La Mujer

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

Pocas personas pueden entender los sucesos de su vida en su totalidad. La mayoría atraviesa el corredor de su existencia casi a ciegas, cargando una bolsa de consejos y de algunos métodos simples para curar los tajos y los golpes producidos por ese tan torpe andar; pero aquellos que pueden ver la desnudez de la vida sin hacerse preguntas ni entrar en pánico, no necesitan razonar ni buscar datos sospechosos en la Enciclopedia Británica. No sé si soy claro. Pero digamos, para empezar a explicar esta consideración, que a nuestro mundo lo entendemos a través del lenguaje y de esa obsesión de pesar y medir todo para después armar un catálogo de minuciosa tipificación de “cosas, seres y hechos”.

Así empieza El Ciego Jorge a romper el silencio de la calurosa siesta salteña, bajo una tipa generosa en sombra y belleza. Siete lustrabotas y un vendedor trapos para la cocina escuchan, sentados en el suelo, al viejo maestro. Todos toman agua, menos él.

-Si, a alguno de ustedes, le muestran algo que no conocen; no saben lo que es; como no saben lo que es, posiblemente, tampoco, lo registren. Alguien más informado acerca de los componentes de este mundo les puede enseñar, a través de alguna publicación gráfica o un tutorial de internet, que es eso y ubicarlo dentro del mundo de lo estipulado. Ahora, si ustedes tuviesen la capacidad de entender sin recurrir al lenguaje y pudieran interactuar con el medio sin tener que someterlo a su mirada condicionada, verían muchas más cosas y las entenderían sin problemas. La naturaleza es nuestro mundo real y allí ni hace falta hablar ni es necesario sufrir. Las cosas pasan y son así. Listo.

Uno de los lustrabotas levanta la mano y dice:

-Yo sé entender los días. Me despierto y se cómo será el día. Es como si lo oliera…

-Ese es un buen ejemplo. – dice Jorge, complacido-

Mientras se desarrolla la clase callejera sobre el pensamiento abstracto, en una esquina de la escena se asoma una mujer de belleza común, rebosante de ambigüedad y, por la tanto, enigmática. El ciego cambia su tono de voz y se muestra algo inquieto. Algo lo ha afectado. Se rehace y vuelve a su exposición. Lo curioso es que ninguno de los ocho oyentes se percata de la presencia de la mujer.

-El resto de los animales saben identificar las condiciones que propician un evento climático o las intenciones de un par. Tienen conductas preventivas y manejan la posibilidad de la audacia como última alternativa. Eso sí, hay situaciones que son inevitables y, esas, son aceptadas, no por resignación, sino como ley suprema.

La mujer que está apoyada contra una pared descascarada, sonríe levemente y asiente con un leve cabeceo; acomoda su largo pelo negro sobre uno de sus hombros, se incorpora y cruza los brazos; sus ojos parecen vacíos, fríos. El sujeto que vende trapos de cocina puerta a puerta se para y dice:

-Don Jorge, tengo que irme. Permiso.

Jorge abraza al hombrecito y éste se despide de todos. Dobla la esquina y va en busca de su destino. Pasa al lado de la mujer. Parece no verla. Ella lo sigue. Pasan algunos minutos y se oye un estruendo. El hombre de los trapos es atropellado por un automóvil. Muere en el acto. Todos corren hacia el lugar. El ciego sale último. Camina despacio. La mujer vuelve a la esquina, se cruzan, y al hacerlo, le dice:

-Ni se dio cuenta. Fue como entrar en sueño después de un día agotador…

-En estos casos, eso, no es un detalle más. Es vital, paradójicamente. –Contestó el Ciego un poco menos triste-