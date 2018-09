Gravísima acusación: "Karina estuvo con El Polaco mientras salía con mi hermano, el Kun"

La hermana de Sergio Agüero, Mayra del Castillo, hizo una gravísima acusación contra la ex de su hermano, cuando dijo que "Karina estuvo con El Polaco mientras salía con mi hermano, el Kun".

El enfrentamiento entre ambas viene de meses atrás, y ahora suma un nuevo capítulo. La hermana del Kun Agüero salió con los tapones de punta contra la cantante y la acusó de haberle sido infiel al futbolista… ¡con El Polaco!

"Creo que estuvo con El Polaco, para mí nunca lo dejó de amar. Y ahora se lo debe estar comiendo, porque los dos salen a tirarse flores en los medios, cuando antes se sacaban los ojos. No me sorprendería que le haya metido los cuernos y ella sabe muy bien a qué me refiero", lanzó, durísima en una entrevista con la revista Pronto.

También la joven aclaró por qué califica de “mosquita muerta” a la cantante: "Me molestó que involucrara a toda mi familia en sus problemas con mi hermano. Antes ella decía que Sergio era el amor de su vida y yo jamás me metí. Pero ahora menciona al entorno haciendo referencia a mi familia. Y, claro, yo voy a defender a los míos. Nunca fue auténtica, siempre usó una máscara", aseveró.