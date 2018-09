Abandonado y sin poder moverse, la triste historia de un abuelo de 78 años

Damián Vilte vive solo en un departamento de barrio Ampliación Bancario y atraviesa por una difícil situación. Sus familiares no quieren hacerse cargo de él, por lo que sus vecinos decidieron ayudarlo.

Una historia que duele. Damián Vilte, un anciano de 78 años, vive desde hace ya mucho tiempo en total estado de abandono en un departamento del block K2 del barrio Ampliación Bancario. Gracias a la intervención de sus vecinos, SAMEC y la Policía intervinieron en la situación.

“Hace dos días que no se puede mover, se llamó a la ambulancia, se hizo la denuncia y recién después de dos días están actuando. La policía tuvo que romper la puerta para entrar porque no se podía ni mover. Vino un psicólogo que está tratando de llevárselo porque el señor no quiere irse,” contó un vecino a Canal 11, quien indicó que los intentos por comunicarse con la hija del hombre fueron en vano.

En tanto otra vecina dijo que vive en condiciones casi indignas y que su vivienda se viene prácticamente abajo. “Desde hace mucho tiempo parece que estaba abandonado. Ayer como estaba re mal y ahí vimos el estado deplorable en el que está. El gritaba y llamaba a los chicos para que le den agua,” expresó.

Este mediodía personal de SAMEC y de la Policía de Salta se apersonaron al lugar y decidieron que lo trasladarán al hospital para brindarle atención y evaluación su estado físico. Le realizarán estudios para determinar si requiere tomar algún tipo de medicamentos.

Hasta el momento, ningún familiar se comunicó con él, tan solo sus vecinos que preocupados se ofrecieron a colaborar con el en todo lo que sea necesario.