Valentina Aguado, la adolescente que resignó su viaje de egresados por los Juegos Olímpicos de la Juventud

La atleta de 17 años habló con Infobae de su preparación para la cita internacional que se desarrollará en Buenos Aires. "A todos los entrenamientos me llevo los cuadernos para no descuidar el colegio", reconoció

Valentina Aguado es una de las jóvenes más prometedoras del deporte argentino. Los antecedentes en los Juegos Panamericanos de Toronto, donde cosechó 3 medallas de plata y una de bronce en escalada deportiva confirman la expectativa que genera su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputarán en Buenos Aires, informó Infobae.

Con 17 años, la atleta de San Luis se prepara para afrontar su "mayor experiencia deportiva", aunque ello le cueste el tradicional viaje de egresados con sus compañeros del secundario. "La mitad de mi curso se va a ir a Bariloche y la otra mitad a Cuba. Yo me hubiera ido al sur, pero como se van en octubre no podía volver al colegio e irme a los pocos días. Era demasiado tiempo sin estar en clases. No me quiero abusar porque siempre voy a estar agradecida a Santa Catalina, porque me ayudaron mucho en este proceso de mi vida", explicó la puntana desde el otro lado del teléfono.

Su rutina es una muestra de sacrificio. Las autoridades del colegio le permitieron tener cierta flexibilidad con los horarios, pero las exigencias son las mismas que para el resto de sus compañeros. "A todos los entrenamientos me llevo los cuadernos, porque si bien me permiten cambiar algunas fechas de exámenes, no me puedo retrasar con la cursada. Por ejemplo, ahora estoy en Bariloche y me traje los apuntes, porque después vuelvo a San Luis antes de viajar a Buenos Aires para instalarme en la Villa Olímpica", deslizó la representante que buscará un podio.

Comenzó con la actividad cuando tenía 9 años por recomendación de su pediatra. "No tenía ningún problema de salud, simplemente vio que me trepaba a todas partes: picaportes, puertas, ventanas, escaleras… y como era tan inquieta le dijo a mi mamá que pruebe con la escalada deportiva", confesó entre risas con el recuerdo que le provoca El desplome de San Luis, donde comenzó su aventura.

Sus actuaciones son tan buenas que en 2014, con el fin de probar su nivel en una competencia internacional, participó en uno de los torneos sudamericanos más importantes: el Master de Bouldering The North Face, donde obtuvo el segundo puesto detrás de la nueve veces campeona, la japonesa Akiyo Noguchi.

Campeona nacional, Valentina Aguado debería participar dentro de la categoría Juveniles A, pero sus producciones la llevaron a integrar el Master Elit (Mujeres Mayores). Su entrenamiento diario incluye un estímulo láctico de cuatro horas en el muro, sumado a 2 horas de gimnasio y otra de prácticas de gimnasia artística, método que adoptó de los deportistas extranjeros en sus últimos viajes.

A días de su debut en la cita olímpica porteña, la puntana aseguró que vive una mezcla de sensaciones relacionadas a la felicidad, el nerviosismo y la ansiedad. "Medirme con rivales de afuera me sirvió para mejorar mi estilo, porque son competidoras que tienen un nivel más alto por el desarrollo en juveniles y mayores. Aprendí mucho porque las considero referentes del deporte que amo", le dijo a Infobae, sin olvidar su misión para sus compromisos más cercanos: "Más allá del resultado deportivo, el objetivo principal es disfrutar, hacer la mayor cantidad de amigas en la Villa y aprender de los valores del espíritu olímpico".

A partir del 6 de octubre Buenos Aires se constituirá en el escenario de un evento global que será seguido por cientos de miles de fanáticos en las calles y millones de espectadores a través de la TV y las redes sociales. Los atletas de los 206 países se unirán a la familia olímpica que visitarán la capital argentina para asistir a los Juegos Olímpicos de la Juventud.